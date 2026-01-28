Mỹ trả tự do cho thủy thủ Nga

Tàu dầu Marinera (hay Bella 1) liên quan đến Venezuela bị Mỹ bắt giữ (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 28/1 cho biết, Mỹ đã trả tự do cho 2 thành viên thủy thủ người Nga của tàu chở dầu Marinera (trước đây được biết đến với tên Bella 1).

“Hai thủy thủ người Nga đã được trả tự do và đang trên đường trở về Nga”, bà Zakharova nói.

Bộ Giao thông Nga trước đó cho biết rằng vào ngày 7/1, lực lượng Mỹ đã đột kích tàu chở dầu Marinera khi con tàu đang ở vùng biển quốc tế. Moscow lên án việc tịch thu là vi phạm nghiêm trọng luật pháp hàng hải quốc tế và yêu cầu Mỹ thả những thủy thủ bị bắt giữ.

Bộ Giao thông Nga lập luận, theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, không quốc gia nào có quyền sử dụng vũ lực đối với các tàu được đăng ký hợp pháp dưới quyền tài phán của quốc gia khác khi đang ở vùng biển quốc tế.

Marinera đã được cấp quyền tạm thời treo cờ Nga vào ngày 24/12/2025, dựa trên luật pháp Nga và luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay, Mỹ có thể đưa thủy thủ đoàn của tàu chở dầu Marinera tới Mỹ để xét xử về các khả năng vi phạm luật liên bang. Nhà Trắng cho rằng Marinera là một phần của “đội tàu bóng tối” của Venezuela và đã vận chuyển dầu trái phép, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo các báo cáo truyền thông, Marinera có thủy thủ đoàn 28 người, bao gồm 6 công dân Gruzia, 17 người Ukraine, 3 người Ấn Độ và 2 người Nga.

Hai ngày sau vụ bắt giữ, Moscow nói rằng Mỹ đã thả các thủy thủ người Nga theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, nhưng sau đó đính chính họ vẫn đang bị giam giữ, bày tỏ hy vọng rằng vấn đề sẽ sớm được giải quyết.

Mỹ đã thực thi một hàng rào phong tỏa đối với các tàu xuất khẩu dầu bị trừng phạt của Venezuela trong vài tuần. Washington bắt giữ ít nhất 7 tàu chở dầu mà họ cho là vi phạm trừng phạt.

Tuy nhiên, Washington đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng đối thoại và hợp tác với chính quyền của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington sẽ “điều hành” Venezuela trong một giai đoạn chuyển tiếp và cần “quyền tiếp cận hoàn toàn đối với dầu mỏ của nước này”.

Venezuela đã chuyển cho Mỹ 50 triệu thùng dầu và nhận về 300 triệu USD sau khi Washington thực hiện thương vụ bán dầu.