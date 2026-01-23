Pháp bắt giữ tàu dầu liên quan đến Nga

Lực lượng Pháp đột kích tàu dầu ở Địa Trung Hải (Ảnh: X).

“Sáng nay, Hải quân Pháp đã đột kích một tàu chở dầu xuất phát từ Nga, thuộc diện bị trừng phạt quốc tế và bị nghi ngờ treo cờ giả”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói.

Ông Macron cho biết thêm, chiến dịch được tiến hành tại vùng biển Địa Trung Hải với sự hỗ trợ của một số đồng minh của Pháp, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật biển. Giới chức trách đang tiến hành một cuộc điều tra, con tàu bị tạm giữ và đang được đưa về một cảng của Pháp.

“Chúng tôi kiên quyết bảo vệ luật pháp quốc tế và bảo đảm việc thực thi hiệu quả các lệnh trừng phạt nhằm vào hạm đội bóng tối”, Tổng thống Pháp nhấn mạnh.

Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Paris cho hay, Pháp đã không thông báo cho Moscow về việc chặn giữ tàu chở dầu xuất phát từ Murmansk. Các nhà ngoại giao Nga đang tìm hiểu xem liệu có thành viên thủy thủ đoàn là công dân Nga hay không.

“Giới chức Pháp không chia sẻ bất kỳ thông tin nào với Đại sứ quán Nga, cả về việc lên kiểm tra tàu chở dầu lẫn thành phần thủy thủ đoàn. Cùng với các nhà ngoại giao từ Tổng Lãnh sự quán tại Marseille, chúng tôi đang xác minh liệu có công dân Nga nào trong thủy thủ đoàn hay không để có thể cung cấp hỗ trợ cần thiết”, phái bộ ngoại giao cho biết.

“Hạm đội bóng tối” là tên gọi dành cho một đội tàu gồm hàng trăm tàu chở dầu cũ kỹ bị cáo buộc đăng ký mập mờ, vận chuyển các lô hàng bị trừng phạt. Các nhà phân tích ước tính đội tàu này có ít nhất 900 chiếc.

Gần đây, Mỹ đã gia tăng các vụ bắt giữ các tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối. Ngày 22/1, lực lượng vũ trang Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Sagitta ở vùng biển Caribe, con tàu này đang chịu lệnh trừng phạt và là một phần của hạm đội bóng tối.

Ngày 15/1, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết quân đội nước này đã thu giữ tàu chở dầu Veronica, vốn bị trừng phạt và có liên hệ với Venezuela.

Ngày 7/1, lực lượng Mỹ đã bắt giữ tàu Nga Bella 1 (nay là Marinera) ở Bắc Đại Tây Dương do vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Cùng ngày, cũng có thông tin cho biết Mỹ đã thu giữ thêm một tàu chở dầu khác thuộc hạm đội bóng tối của Nga ở vùng biển Caribe có tên Sophia. Tổng cộng, với việc bắt giữ tàu Sagitta, hiện đã có 7 trường hợp được biết đến liên quan tới việc thu giữ các tàu của hạm đội bóng tối.

Nga đã lên án các hoạt động bắt giữ này là vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), vốn đảm bảo quyền tự do hàng hải ở vùng biển quốc tế.