Mỹ tính xây căn cứ chứa 10.000 quân gần Gaza

Mỹ muốn xây căn cứ đồn trú tạm thời cho 10.000 quân nhân nước ngoài tham gia giám sát lệnh ngừng bắn Israel - Hamas (Ảnh: AFP).

Quân đội Mỹ đang xem xét xây dựng một căn cứ tạm thời có khả năng chứa 10.000 người gần Dải Gaza như một phần trong kế hoạch thúc đẩy triển khai lực lượng ổn định gồm quân nhân từ các quốc gia khác để giám sát lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Hải quân Mỹ đang tìm kiếm báo giá chi phí từ danh sách các công ty đã được thẩm định trước để xây dựng “một căn cứ tác chiến quân sự tạm thời, tự duy trì, có khả năng hỗ trợ 10.000 nhân sự trong thời gian 12 tháng”. Địa điểm tiềm năng là “gần Gaza và Israel”.

Theo nguồn thạo tin, yêu cầu này đã được gửi Hải quân Mỹ gửi cho các nhà thầu hôm 31/10, hạn trả lời là ngày 3/11.

Mỹ đã tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế cho một đề xuất gửi quân nước ngoài đến Gaza để giúp bảo đảm lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hamas được ký vào tháng 10.

Lực lượng này, được gọi là Lực lượng Ổn định Quốc tế, sẽ phối hợp với Israel và Ai Cập để bảo đảm khu vực và tạo điều kiện tái thiết sau hơn 2 năm xung đột giữa Israel và Hamas.

“Là một tổ chức lập kế hoạch, quân đội Mỹ đang làm việc với các đối tác quân sự quốc tế để xây dựng những phương án tiềm năng cho việc đặt căn cứ cho lực lượng quốc tế”, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, ông Tim Hawkins, cho hay. Ông cũng nêu rõ, “lực lượng Mỹ sẽ không triển khai vào Gaza”.

Khi được hỏi về khả năng xây dựng một căn cứ lớn của Mỹ, người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani, nói ngày 11/11 rằng ông không có thông tin cụ thể để chia sẻ.

Israel dựa vào viện trợ và trang thiết bị quân sự từ Mỹ nhưng hiếm khi cho phép căn cứ Mỹ trên lãnh thổ mình, và cho đến nay, những căn cứ đó đều nhỏ.