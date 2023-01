Mỹ tính hỗ trợ Ukraine vũ khí có khả năng vươn tới Crimea?

Cầu Crimea bốc cháy sau khi bị tấn công vào tháng 10/2022 (Ảnh: AFP).

New York Times dẫn nguồn từ một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden tin rằng, nếu quân đội Ukraine có trong tay những thứ cần thiết để đe dọa việc Nga kiểm soát Crimea, vị thế đàm phán trong tương lai của Ukraine sẽ mạnh hơn.

Theo New York Times, các quan chức của cả hai bên đang thảo luận về việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp, như hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và xe chiến đấu bộ binh Bradley, để nhắm mục tiêu vào cầu Crimea do Nga kiểm soát. Đây là tuyến đường tiếp tế quan trọng nối bán đảo Crimea với lục địa Nga qua các thành phố do Nga kiểm soát như Melitopol và Mariupol.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ giấu tên cũng tiết lộ rằng, Tổng thống Biden vẫn chưa sẵn sàng cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa tầm xa mà Kiev cần để tấn công các vị trí của Nga ở Crimea. Mặc dù các quan chức Mỹ cảnh báo nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật vẫn còn, nhưng mối lo ngại của Washington về việc Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân đã giảm bớt.

Hiện giới chức chính quyền Mỹ chưa bình luận về thông tin của New York Times.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 18/1 tuyên bố, Ukraine cần "tăng đáng kể" vũ khí vào thời điểm then chốt trong chiến dịch quân sự của Nga, đồng thời khẳng định sự hỗ trợ như vậy là cách duy nhất để đạt được một giải pháp hòa bình.

"Nếu chúng ta muốn có một giải pháp hòa bình vào ngày mai, chúng ta cần cung cấp thêm vũ khí ngay hôm nay", ông Stoltenberg nói.

Nga đã tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Kể từ đó, Moscow đã biến Crimea thành "pháo đài" với các lớp phòng thủ nghiêm ngặt. Crimea là nơi đặt trụ sở của Hạm đội Biển Đen Nga và hàng nghìn binh sĩ Nga đang đóng quân tại đây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại bán đảo Crimea. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự cảnh báo, kế hoạch này của Ukraine tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi có thể khiến xung đột leo thang. Moscow cho biết sẽ bảo vệ lãnh thổ và các vùng sáp nhập bằng mọi phương tiện sẵn có, kể cả kho vũ khí hạt nhân.

Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine nhắm mục tiêu vào các căn cứ không quân và quân sự của Nga ở Crimea nhằm cản trở chiến dịch quân sự của Moscow.

Tháng 10/2022, hơn 10 máy bay không người lái (UAV) được cho là của Ukraine tìm cách tấn công các tàu chiến Hạm đội Biển Đen của Nga neo tại quân cảng Sevastopol. Cũng trong tháng 10, cây cầu nối lục địa Nga với bán đảo Crimea đã bị phá hủy một phần do vụ nổ mà Moscow cáo buộc do Kiev tiến hành. Trước đó, hồi tháng 7, một UAV được cho là của Ukraine, cũng tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol.

Tổng thống Ukraine từng khẳng định, xung đột bắt đầu ở Crimea thì cũng sẽ kết thúc ở Crimea, ngầm ý rằng Kiev sẽ bằng mọi cách giành lại quyền kiểm soát bán đảo này từ Nga. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin đầu tuần này tuyên bố, việc Ukraine giành lại Crimea là điều bất khả thi.