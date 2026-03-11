Mỹ tiết lộ phản hồi của Nga về nghi vấn cung cấp tin tình báo cho Iran

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff (Ảnh: AFP).

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff ngày 10/3 cho biết Nga không chia sẻ thông tin tình báo với Iran để giúp Tehran nhắm mục tiêu vào Mỹ, trong bối cảnh Iran đang tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Washington trong khu vực.

“Tôi có thể nói với các bạn rằng hôm qua, trong cuộc gọi với Tổng thống Donald Trump, phía Nga nói rằng họ không hề chia sẻ. Đó là điều mà họ nói. Vì vậy chúng ta có thể tin lời họ, họ đã nói như vậy", ông Witkoff nói trên CNBC.

“Và sáng hôm qua, một cách độc lập, Jared và tôi cũng có cuộc gọi với Yuri Ushakov, người đã lặp lại điều tương tự”, ông nói, đề cập đến con rể của ông Trump là ông Jared Kushner và trợ lý của Tổng thống Nga.

Sau đó, ông Witkoff nói thêm: “Hãy hy vọng rằng họ thực sự không chia sẻ.”

Những phát biểu của đặc phái viên Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với NBC News rằng “hợp tác quân sự” giữa hai nước không phải điều mới và cũng không phải bí mật.

“Vâng, họ đang giúp chúng tôi theo nhiều cách khác nhau. Tôi không có thông tin chi tiết", ông Araghchi nói.

Nga cho đến nay phần lớn đứng ngoài cuộc xung đột đang leo thang ở Trung Đông và không trực tiếp tham gia chiến sự. Tuy nhiên, một số nguồn tin từ truyền thông Mỹ nói rằng Nga đang cung cấp thông tin cho quân đội Iran để giúp xác định và tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sau vụ cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ.

Ngày 9/3, ông Putin cũng bày tỏ “sự ủng hộ vững chắc” đối với con trai và người kế nhiệm của ông Khamenei, tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

“Về phần mình, tôi muốn khẳng định sự ủng hộ vững chắc của chúng tôi đối với Tehran và tình đoàn kết với những người bạn Iran. Nga đã và sẽ tiếp tục là đối tác đáng tin cậy của Cộng hòa Hồi giáo", ông Putin nói trong một tuyên bố.

Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth bác bỏ những lo ngại về việc Nga can dự vào cuộc xung đột. Ông nói với CBS News tuần trước rằng “không ai đang đặt chúng ta vào tình thế nguy hiểm”, mà tình hình thực tế là ngược lại.

“Chúng tôi xử lý và giảm thiểu những điều đó khi cần thiết. Các chỉ huy của chúng tôi đã tính đến tất cả những yếu tố này", ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, điện Kremlin ngày 10/3 từ chối cho biết liệu Mỹ có cảnh báo Nga không được chia sẻ thông tin tình báo với Iran hay không.

Khi được AFP hỏi về việc liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thảo luận vấn đề này trong cuộc điện đàm ngày 9/3 hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Tất cả những gì tôi có thể nói là ông Witkoff đang liên lạc thường xuyên với các đối tác Nga, và kênh liên lạc này thực sự cho phép chúng tôi gửi cho nhau các tín hiệu về những vấn đề nhạy cảm nhất".

Tổng thống Trump ngày 7/3 cũng cho biết ông không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang hỗ trợ Iran trong cuộc chiến, nhưng nếu điều đó xảy ra thì “cũng không giúp ích nhiều”.