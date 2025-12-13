Mỹ tiếp tục nới lỏng trừng phạt với Belarus

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (phải) tham dự cuộc gặp với ông John Coale tại Minsk, Belarus vào ngày 12/12 (Ảnh: Reuters).

Mỹ đang dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với mặt hàng kali của Belarus, truyền thông nhà nước Belarus dẫn lời đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông John Coale, sau 2 ngày đàm phán tại Minsk với Tổng thống Alexander Lukashenko.

Bản tin không nêu cụ thể Belarus sẽ làm gì để đáp lại động thái của Mỹ. Belarus là một trong những nhà sản xuất kali lớn, một thành phần then chốt trong phân bón.

Ông Coale, được bổ nhiệm vào tháng 11 làm đặc phái viên của Tổng thống Trump về Belarus. Ông từng tuyên bố Washington muốn sớm mở lại đại sứ quán Mỹ tại Belarus, bình thường hóa quan hệ và khôi phục hợp tác kinh tế, thương mại.

Hãng thông tấn nhà nước Belta dẫn lời ông Coale cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Lukashenko về nhiều vấn đề khác nhau.

“Chúng tôi đã nói về cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, về tình hình Venezuela. Đó là một cuộc trao đổi rất tốt. Chúng tôi nói về tương lai, về cách tiến lên trên con đường xích lại gần nhau giữa Mỹ và Belarus để bình thường hóa quan hệ. Đó là mục tiêu của chúng tôi", ông nói.

Ông Coale cũng đề cập tới mối quan hệ gần gũi giữa Tổng thống Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine sắp bước sang năm thứ 4.

“Tổng thống của các bạn có mối quan hệ lâu dài với Tổng thống Putin và có khả năng đưa ra lời khuyên cho ông ấy. Điều này rất hữu ích trong tình hình hiện nay. Họ là những người bạn lâu năm và có mức độ quan hệ cần thiết để thảo luận những vấn đề như vậy”, ông Coale nói.

“Dĩ nhiên, Tổng thống Putin có thể tiếp nhận một số lời khuyên và không tiếp nhận những lời khuyên khác. Đây là một cách để tạo điều kiện cho tiến trình", quan chức Mỹ nhấn mạnh.

Từ khi quay trở lại nắm quyền trong năm nay, Tổng thống Trump đã tăng cường các hoạt động ngoại giao với Belarus, cử một số phái đoàn đến Minsk.

Hồi tháng 9, Belarus, đồng minh chủ chốt của Nga, đã mời Tùy viên quân sự Mỹ Bryan Shoupe tới thăm và quan sát cuộc tập trận chung giữa Moscow và Minsk. Các chuyến thăm của đại diện quân đội Mỹ tới những cuộc tập trận do Nga hoặc đồng minh tổ chức là rất hiếm, đặc biệt sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022.

Vào tháng 11, Bộ Tài chính Mỹ đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Belarus, dỡ bỏ các biện pháp áp đặt lên hãng hàng không quốc gia và cho phép thực hiện các giao dịch liên quan đến chuyên cơ của Tổng thống Lukashenko.