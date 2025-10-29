Nga triển khai tên lửa "không thể đánh chặn" ở Belarus vào cuối năm

Nga tuyên bố tên lửa Oreshnik của nước này gần như không thể đánh chặn (Ảnh: Belta).

“Công tác chuẩn bị các điều kiện để triển khai tên lửa Oreshnik tại Cộng hòa Belarus gần như đã hoàn tất. Các tên lửa sẽ được đặt trong tình trạng trực chiến vào tháng 12. Vì vậy, mọi suy đoán về việc Oreshnik có được triển khai hay không giờ đã chấm dứt”, hãng thông tấn TASS dẫn lời bà Natalya Eismont, phát ngôn viên của Tổng thống Alexander Lukashenko, ngày 29/10 cho biết.

Bà nói thêm: “Chỉ mới hôm nay, quân đội đã báo cáo với Tổng thống về việc này. Quân đội xác nhận việc đó sẽ diễn ra trong tháng 12”.

Trước đó, Tổng thống Lukashenko cho hay, việc triển khai tên lửa Oreshnik là phản ứng trước cái mà ông gọi là sự leo thang của phương Tây. Tên lửa Oreshnik cũng đã xuất hiện trong các cuộc tập trận chung Nga - Belarus hồi tháng trước.

Nga lần đầu tiên sử dụng Oreshnik khi tập kích một cơ sở quốc phòng ở thành phố Dnipro, Ukraine vào tháng 11/2024.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông đã cho phép thực hiện vụ phóng này để trả đũa việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây nhằm vào lãnh thổ Nga. Sau đó, ông cảnh báo tiếp tục tập kích các mục tiêu gồm cả các “trung tâm ra quyết định” ở Kiev nếu các hành động như vậy vẫn tiếp diễn.

Ông Putin tuyên bố Oreshnik “không thể bị đánh chặn” và có sức công phá tương đương vũ khí hạt nhân, song các chuyên gia phương Tây tỏ ra hoài nghi trước những khẳng định này.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Oreshnik là tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới. Tên lửa có tốc độ gấp 10 lần âm thanh, khiến nó gần như không thể đánh chặn.

Ông Putin tiết lộ thêm, đầu đạn của tên lửa đạt tới nhiệt độ 4.000 độ C, khiến nó có sức công phá cao. Bất cứ thứ gì trong vùng nổ đều bị phân hủy thành các hạt cơ bản, về cơ bản biến nó thành tro.

Oreshnik có thể nhắm mục tiêu vào cả những công trình được bảo vệ tốt, nằm sâu trong lòng đất, giúp nó trở nên hiệu quả trước các mục tiêu kiên cố như boongke.

Mặc dù không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt nhưng Oreshnik vẫn có khả năng gây ra sự hủy diệt lớn mà không cần sử dụng năng lượng hạt nhân.

Tên lửa được thiết kế để đảm bảo bắn trúng các mục tiêu có giá trị với độ chính xác cao.

"Oreshnik không có đối thủ trên thế giới và tôi tin rằng trong tương lai gần cũng sẽ không có đối thủ. Hệ thống này có hàng chục đầu đạn dẫn đường tấn công mục tiêu với tốc độ Mach 10. Nhiệt độ của chúng lên tới 4.000 độ C. Bất cứ thứ gì nằm ở trung tâm tấn công đều bị xóa sạch thành tro bụi", nhà lãnh đạo Nga nói.

Ông cho biết, Nga đã có sẵn tên lửa Oreshnik và cũng bắt đầu sản xuất quy mô lớn hệ thống vũ khí tiên tiến này.