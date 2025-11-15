Mỹ thảo luận các phương án quân sự ở Venezuela

Trụ sở Lầu Năm Góc (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điều động máy bay F-35, các tàu chiến và một tàu ngầm hạt nhân tới Caribe như một phần của đợt tăng cường quân sự sau 2 tháng tập kích nhằm vào những con tàu ngoài khơi Venezuela bị nghi liên quan đến hoạt động vận chuyển ma túy. Đầu tuần này, nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald Ford đã di chuyển vào khu vực Mỹ Latinh mang theo hơn 75 máy bay quân sự và hơn 5.000 binh sĩ.

Ông Trump hôm 14/11 gợi ý rằng chính quyền của ông có thể sớm đưa ra quyết định về việc có tiến hành hành động quân sự nhằm vào Venezuela hay không.

“Tôi không thể nói với các bạn đó là gì nhưng tôi gần như đã có quyết định rồi”, ông nói với các phóng viên trên Không lực Một.

Bốn quan chức Mỹ và một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết các cuộc họp của hội đồng an ninh Mỹ đã diễn ra trong tuần này, một trong số đó diễn ra hôm 14/11.

Hội đồng này cố vấn cho Tổng thống Trump về các vấn đề liên quan đến an ninh nội địa và thông thường sẽ do ông Stephen Miller, cố vấn an ninh nội địa của Tổng thống, chủ trì.

Một trong các quan chức cho biết một nhóm nhỏ đã họp hôm 12/11, tiếp theo vào hôm 13/11 là một cuộc họp lớn hơn nhiều với sự tham dự của Phó tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cùng những người khác.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận.

Theo nguồn thạo tin, ông Trump đã tham dự cuộc họp hôm 13/11 trong Phòng Tình huống và được báo cáo về một số lựa chọn. Ông Trump trước đó từng nói bóng gió về khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự trên bộ nhằm vào Venezuela. Ông cũng nhiều lần tuyên bố ông không theo đuổi việc thay đổi chế độ ở Venezuela.