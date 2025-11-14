Venezuela gửi thông điệp tới Mỹ khi Washington tăng cường quân sự ở Caribe

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: AFP).

Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN giữa cuộc mít tinh tại Caracas vào ngày 13/11, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi Mỹ không tham gia vào một cuộc xung đột kéo dài khác, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết với Venezuela vì hòa bình của châu Mỹ.

"Hãy đoàn kết vì hòa bình (của châu Mỹ). Không còn những cuộc chiến tranh bất tận. Không còn những cuộc chiến tranh phi nghĩa. Không còn Libya. Không còn Afghanistan”, ông Maduro nói.

Khi được hỏi liệu ông có thông điệp gì gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump không, Tổng thống Maduro trả lời bằng tiếng Anh: "Có, đó là hòa bình”.

Tổng thống Maduro không trả lời trực tiếp liệu ông có lo ngại về khả năng Mỹ hành động quân sự hay không. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Venezuela chỉ nói rằng ông tập trung vào việc điều hành đất nước một cách hòa bình.

Tuyên bố của Tổng thống Venezuela được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ, khi Washington tăng cường lực lượng quân sự đến vùng Caribe để nhắm mục tiêu vào các tàu bị cáo buộc là chở ma túy từ Venezuela.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford, đi qua eo biển Gibraltar vào ngày 4/11, trên đường đến Mỹ Latinh (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 13/11 công bố chiến dịch quân sự chống “khủng bố ma túy" có tên gọi Southern Spear.

Mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định việc tăng cường hiện diện quân sự nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ, nhưng Venezuela vẫn lo ngại các động thái của Washington trong khu vực.

Tổng thống Venezuela bác bỏ cáo buộc của Mỹ liên quan tới hoạt động của các băng đảng ma túy, cáo buộc Washington "khơi mào một cuộc chiến tranh mới".

Trong 3 tháng qua, Mỹ đã tập trung khoảng 15.000 quân nhân tại vùng Caribe cùng với hơn 10 tàu chiến, bao gồm tàu sân bay USS Gerald R. Ford lớn nhất và hiện đại nhất của Hải quân Mỹ.

Mỹ xác nhận đã thực hiện ít nhất 20 cuộc tập kích nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy ở vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến 80 người thiệt mạng.

Truyền thông Mỹ đưa tin, chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cơ sở bị nghi có liên quan đến hoạt buôn bán ma túy trong lãnh thổ Venezuela.

CBS News dẫn một số nguồn tin ngày 13/11 cho biết các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc đã báo cáo với Tổng thống Trump về các hoạt động quân sự tiềm tàng nhằm vào Venezuela.

Nguồn tin cho biết Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine nằm trong số những quan chức đã trình bày với Tổng thống Trump các phương án mới, bao gồm các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu chưa được xác định ở Venezuela. Hai nguồn tin tiết lộ cuộc họp vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về hành động quân sự của Mỹ.

Venezuela tuần này đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và tổ chức một loạt cuộc tập trận trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện trong khu vực.

Hãng tin Reuters, trích dẫn các tài liệu lập kế hoạch của Venezuela, cho biết nước này cũng dự kiến ​​sử dụng các chiến thuật du kích để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra trên không hoặc trên bộ.