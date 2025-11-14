Mỹ mở chiến dịch quân sự mới sau khi điều tàu sân bay lớn nhất tới Caribe

Máy bay chiến đấu đậu trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford (Ảnh: Getty).

"Hôm nay, tôi xin công bố Chiến dịch Southern Spear", Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo trên mạng xã hội X hôm 13/11.

"Nhiệm vụ này, do Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear và SOUTHCOM chỉ đạo, nhằm bảo vệ đất nước của chúng ta, loại bỏ những kẻ khủng bố ma túy khỏi bán cầu của chúng ta và bảo vệ đất nước khỏi vấn nạn ma túy đang giết chết người dân của chúng ta. Tây Bán cầu là khu vực lân cận của nước Mỹ và chúng ta sẽ bảo vệ nó", ông viết thêm.

Bộ trưởng Hegseth không nêu rõ liệu chiến dịch quân sự này có mở rộng sang các cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc là của các băng đảng ma túy trên vùng biển Caribe hay không.

Kể từ tháng 9, Mỹ đã phá hủy ít nhất 20 tàu mà Washington cho là chở ma túy bất hợp pháp, khiến 80 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công diễn ra ở vùng Caribe và ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của khu vực Mỹ Latinh.

Các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các tàu nghi chở ma túy đã làm gia tăng căng thẳng với Venezuela, đồng thời thu hút sự chú ý đến một khu vực vốn nhận được nguồn lực hạn chế từ quân đội Mỹ trong những năm gần đây.

Mỹ khẳng định chiến dịch của nước này nhắm mục tiêu vào các tổ chức "khủng bố ma túy", viện dẫn thẩm quyền pháp lý theo quyền hạn chống khủng bố của Quốc hội. Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc không kích này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn dòng chảy fentanyl vào Mỹ.

Các kênh truyền thông đưa tin Washington đang xem xét các cuộc tấn công nhằm vào các đối tượng bị nghi buôn bán ma túy khi các đối tượng này xâm nhập vào Venezuela.

Vị trí biển Caribe (Ảnh: BBC).

CBS News dẫn một số nguồn tin ngày 13/11 cho biết các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc đã báo cáo với Tổng thống Donald Trump về các hoạt động quân sự tiềm tàng nhằm vào Venezuela.

Nguồn tin cho biết Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine nằm trong số những quan chức đã trình bày với Tổng thống Trump các phương án mới, bao gồm các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu chưa được xác định ở Venezuela. Hai nguồn tin tiết lộ cuộc họp vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về hành động quân sự của Mỹ.

Hải quân Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford và 3 tàu chiến hộ tống đã đi vào khu vực do Bộ Tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM) phụ trách. SOUTHCOM phụ trách hoạt động tại khu vực Trung Mỹ, Nam Mỹ, vùng Caribe và các vùng biển lân cận.

Lầu Năm Góc nhấn mạnh nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ được triển khai để thực hiện chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về "triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và chống khủng bố ma túy".

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất của Mỹ và lớn nhất thế giới, với hơn 5.000 thủy thủ trên tàu, cùng với hàng chục máy bay và trực thăng.

Sự hiện diện của tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã nâng tổng số quân nhân Mỹ tại khu vực Caribe rộng lớn hơn lên khoảng 15.000 người.

Tổng thống Venezuela bác bỏ các cáo buộc của Mỹ liên quan tới hoạt động của các băng đảng ma túy, cáo buộc Washington "khơi mào một cuộc chiến tranh mới" trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện ở khu vực gần Venezuela.

Venezuela tuần này đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và tổ chức một loạt cuộc tập trận trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện trong khu vực.

Hãng tin Reuters, trích dẫn các tài liệu lập kế hoạch của Venezuela, cho biết nước này cũng dự kiến ​​sử dụng các chiến thuật du kích để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra trên không hoặc trên bộ.