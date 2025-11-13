Venezuela đặt quân đội trong tình trạng báo động cao

Lực lượng tham gia tập trận quân sự tại Naguanagua, Venezuela vào tháng 10 (Ảnh: Reuters).

Vào cuối ngày 11/11, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez tuyên bố gần 200.000 quân nhân đã được huy động và được đặt trong tình trạng "sẵn sàng tác chiến toàn diện".

Theo đó, các lực lượng lục quân, không quân, hải quân và dự bị của Venezuela được lệnh tiến hành các cuộc tập trận đến hết ngày 12/11 để đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đăng ảnh của các cuộc tập trận quân sự lên mạng xã hội, tuyên bố: "Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trên mọi địa hình và trong mọi hoàn cảnh”.

Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford và 3 tàu chiến hộ tống đã đi vào khu vực do Bộ Tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM) phụ trách.

SOUTHCOM phụ trách hoạt động tại khu vực Trung Mỹ, Nam Mỹ, vùng Caribe và các vùng biển lân cận.

Vị trí của Venezuela và Mỹ trên bản đồ (Ảnh: Shutterstock).

Lầu Năm Góc nhấn mạnh nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ được triển khai để thực hiện chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về "triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và chống khủng bố ma túy".

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất của Mỹ và lớn nhất thế giới, với hơn 5.000 thủy thủ trên tàu, cùng với hàng chục máy bay và trực thăng.

Sự hiện diện của tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã nâng tổng số quân nhân Mỹ tại khu vực Caribe rộng lớn hơn lên khoảng 15.000 người.

Kể từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 19 cuộc tấn công nhằm vào các tàu nghi chở ma túy ở vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 70 người thiệt mạng.

Các cuộc tập kích nhằm vào các tàu nghi chở ma túy đã làm gia tăng căng thẳng với Venezuela, đồng thời thu hút sự chú ý đến một khu vực trên thế giới vốn nhận được nguồn lực hạn chế từ quân đội Mỹ trong những năm gần đây.

Mỹ khẳng định chiến dịch của nước này nhắm mục tiêu vào các tổ chức "khủng bố ma túy", viện dẫn thẩm quyền pháp lý theo quyền hạn chống khủng bố của Quốc hội. Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc không kích này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn dòng chảy fentanyl vào Mỹ.

Các kênh truyền thông đưa tin Washington đang xem xét các cuộc tấn công nhằm vào các đối tượng bị nghi buôn bán ma túy khi các đối tượng này xâm nhập vào Venezuela.

Ngày 19/8, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn sàng sử dụng "mọi yếu tố sức mạnh của Mỹ" để đối phó với nạn buôn bán ma túy, bao gồm khả năng tiến hành hoạt động quân sự ở Venezuela.

Việc tăng cường quân sự của Mỹ tại vùng Caribe bắt đầu vào tháng 8 với sự xuất hiện của tàu chiến, tàu ngầm hạt nhân, máy bay chiến đấu và máy bay do thám. Ít nhất 8 tàu ​​chiến của Hải quân Mỹ và một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đã được triển khai đến khu vực Caribe.

Ngoài ra, các máy bay chiến đấu F-35 cũng đang đồn trú tại một căn cứ của Mỹ ở Puerto Rico.

Tổng thống Venezuela bác bỏ các cáo buộc của Mỹ liên quan tới hoạt động của các băng đảng ma túy, cáo buộc Washington "khơi mào một cuộc chiến tranh mới" trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện ở khu vực gần Venezuela.

Hãng tin Reuters, trích dẫn các tài liệu lập kế hoạch của Venezuela, cho biết nước này cũng dự kiến ​​sử dụng các chiến thuật du kích để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra trên không hoặc trên bộ.