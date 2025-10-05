Ông Trump điều 300 lính Vệ binh quốc gia tới Chicago, thẩm phán ngăn chặn

Một nhân viên thực thi pháp luật đối đầu với một người biểu tình tại khu phố Little Village ở Chicago, bang llinois hôm 4/10 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép triển khai 300 lính Vệ binh Quốc gia đến thành phố Chicago ở bang llinois. Ông ban hành lệnh này sau nhiều tuần cảnh báo sẽ làm như vậy, bất chấp sự phản đối của các lãnh đạo địa phương.

"Tổng thống Trump đã cho phép triển khai 300 lính Vệ binh Quốc gia để bảo vệ các sĩ quan và tài sản liên bang. Ông sẽ không làm ngơ trước tình trạng vô pháp đang hoành hành tại các thành phố của Mỹ", phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson cho biết hôm 4/10.

Động thái này được đưa ra sau vụ việc trước đó cùng ngày, khi một sĩ quan liên bang ở Chicago bắn một người lái xe máy tại Chicago. Theo Bộ An ninh nội địa Mỹ, các nhân viên thực thi pháp luật buộc phải nổ súng vì bị 10 chiếc xe bao vây một trong số đó có trang bị vũ khí bán tự động.

Hồi đầu tháng 9, khi cảnh báo sẽ "dọn dẹp" Chicago, Tổng thống Trump đã gọi thành phố này là "thành phố tồi tệ và nguy hiểm nhất thế giới" và "thủ phủ của nạn giết người".

"Tôi sẽ giải quyết vấn đề tội phạm ở Chicago nhanh chóng, giống như tôi đã làm ở thủ đô Washington. Chicago sẽ sớm an toàn trở lại", ông Trump nhấn mạnh nhắc đến việc ông triển khai lực lượng dự bị vệ binh quốc gia đến thủ đô Mỹ từ hồi tháng 8.

Tuy nhiên, việc điều động vệ binh của Tổng thống Trump đã gây tranh cãi dữ dội và dẫn đến các cuộc đối đầu tại tòa án.

Thống đốc bang Illinois JB Pritzker, một thành viên đảng Dân chủ, đã chỉ trích việc triển khai vệ binh từ bang Oregon đến Illinois "là hoàn toàn vô lý".

Trong ngày 4/10, thẩm phán liên bang Oregon Karin Immergut tại thành phố Portland đã ra phán quyết tạm thời ngăn ông Trump triển khai lính Vệ binh Quốc gia bang Oregon tới thành phố này trong bối cảnh vụ kiện phản đối quyết định của ông Trump triển khai lính Vệ binh Quốc gia tới Portland đang được tiếp tục xem xét.

Thẩm phán Immergut đặt câu hỏi về cơ sở pháp lý của quyết định triển khai lính Vệ binh Quốc gia và bày tỏ hoài nghi về việc ông Trump coi các bài đăng trên mạng xã hội về các cuộc biểu tình ở Portland là căn cứ chính thức cho hành động điều quân.

Bà đã yêu cầu tạm dừng kế hoạch triển khai ít nhất đến ngày 18/10 với lý do không có bằng chứng cho thấy các cuộc biểu tình gần đây ở Portland là hành vi nổi loạn hoặc gây cản trở nghiêm trọng cho công tác thực thi pháp luật.

“Quyết định của Tổng thống hoàn toàn không dựa trên thực tế”, thẩm phán Immergut cho biết.