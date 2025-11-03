Tổng thống Trump lý giải việc khó áp thuế với Nga để chấm dứt xung đột

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Alaska vào tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với CBS vào ngày 2/11, bình luận về ý kiến cho rằng ông đã “trải thảm đỏ” đón Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska hồi tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Tôi trải thảm đỏ cho tất cả mọi người".

Tổng thống Trump nhắc lại rằng ông đã "thừa hưởng" cuộc chiến Ukraine từ người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Joe Biden. Ông Trump nhấn mạnh rằng trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông đã chấm dứt 8 cuộc xung đột trên toàn thế giới.

"Các bạn biết tôi đã giải quyết các cuộc xung đột như thế nào không? Trong nhiều trường hợp, khoảng 60% trường hợp, tôi đã tuyên bố: “Nếu các ông không ngừng xung đột, tôi sẽ áp thuế lên cả hai nước và các ông sẽ không thể giao thương với Mỹ”, ông Trump giải thích.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump thừa nhận cách tiếp cận này không áp dụng được với Nga.

"Tôi đã có cách tiếp cận khác với ông ấy vì chúng ta không giao thương nhiều với Nga. Ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin) không phải là người mua nhiều hàng của chúng ta. Nhưng tôi nghĩ ông ấy muốn làm điều đó. Tôi nghĩ ông ấy muốn đến và muốn giao thương với chúng ta, và ông ấy muốn kiếm thật nhiều tiền cho Nga. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt", ông Trump nói thêm.

Cả Nga và Mỹ từng nhận định hai nước nhìn thấy cơ hội kinh tế to lớn nếu có thể bình thường hóa quan hệ, sau khi quan hệ song phương rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Vào tháng trước, Tổng thống Trump đã ban hành các lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn năng lượng hàng đầu của Nga, Rosneft và Lukoil, trong nỗ lực mà ông mô tả là nhằm cắt đứt nguồn thu thời chiến của Moscow và thúc đẩy một đột phá ngoại giao.

Đây là gói trừng phạt lớn đầu tiên áp đặt lên Nga kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền.

Sau khi lệnh trừng phạt được công bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đây là các biện pháp “nghiêm trọng” nhưng khẳng định chúng “sẽ không tác động đáng kể” đến nền kinh tế Nga.

Tổng thống Putin tuyên bố Moscow sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ Mỹ hay bất kỳ thế lực nước ngoài nào.

Ông Putin cảnh báo sự gián đoạn xuất khẩu từ Nga - quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới - sẽ khiến giá dầu tăng mạnh, kể cả tại các trạm xăng ở Mỹ. Ông cho biết điều này có thể gây khó khăn về mặt chính trị cho Washington.

Bình luận về tác động kinh tế, ông Putin cho biết ngành năng lượng của Nga vẫn ổn định và vững mạnh bất chấp những tổn thất không thể tránh khỏi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow coi các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ đối với các tập đoàn dầu khí Lukoil và Rosneft là phản tác dụng.

Theo bà Zakharova, các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề cụ thể nào cho Nga, vì Moscow có "khả năng miễn dịch mạnh mẽ" với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết Tổng thống Trump vẫn còn “rất nhiều quân bài khác” ngoài các biện pháp trừng phạt để gây áp lực khiến Nga tham gia các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Ông Whitaker gợi ý rằng nếu các lệnh trừng phạt hiện tại không khiến Nga thay đổi tính toán, chính quyền Mỹ sẵn sàng siết chặt hơn nữa bằng những biện pháp cấm vận mới.