Mỹ cân nhắc cấp tiền cho người dân Greenland để thuyết phục sáp nhập?

Cờ Đan Mạch trên đảo Greenland (Ảnh: Reuters).

Theo Independent, các quan chức Mỹ, bao gồm cả trợ lý Nhà Trắng, đã thảo luận về việc gửi các khoản tiền trả một lần cho người dân Greenland, dao động từ 10.000 USD đến 100.000 USD mỗi người, nhằm thuyết phục họ ủng hộ việc sáp nhập.

Một nguồn tin cho biết, ý tưởng chi trả tiền một lần không phải là mới, nhưng các cuộc thảo luận về vấn đề này gần đây đã trở nên nghiêm túc hơn. Một nguồn tin khác cho hay, chính quyền Tổng thống Donald Trump hy vọng tận dụng đà tâm lý từ việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro của Venezuela vào tuần trước.

Nguồn tin cho biết ý tưởng trả tiền trực tiếp cho cư dân Greenland là một cách giải thích cho việc Mỹ có thể tìm cách “mua” hòn đảo với khoảng 57.000 dân này như thế nào, bất chấp việc Đan Mạch và Greenland tuyên bố hòn đảo không phải để bán.

Ông Trump và các đồng minh của ông nhiều lần lập luận rằng Mỹ nên giành quyền kiểm soát Greenland, một vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch. Ông Trump nói, Mỹ cần sở hữu Greenland vì lý do an ninh quốc gia.

“Chúng tôi cần Greenland xét từ góc độ an ninh quốc gia, và Đan Mạch sẽ không thể làm được điều đó”, nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu với các phóng viên.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng cho biết, phương án mua Greenland đang được “Tổng thống và nhóm an ninh quốc gia của ông tích cực thảo luận”.

“Tôi xin nhấn mạnh rằng việc Mỹ kiểm soát Greenland không phải là một ý tưởng mới. Đây là điều mà các Tổng thống từ thế kỷ XIX từng cho rằng có lợi cho an ninh quốc gia của Mỹ”, bà nhấn mạnh.

Bà Leavitt lưu ý Mỹ để ngỏ “mọi lựa chọn”, kể cả việc sử dụng sức mạnh quân sự để kiểm soát Greenland.

Ngoại trưởng Marco Rubio cũng thông báo kế hoạch gặp các quan chức Đan Mạch vào tuần tới để thảo luận về Greenland.

Trong khi đó, các cuộc thăm dò cho thấy đa số người dân Greenland phản đối việc Mỹ tiếp quản hòn đảo.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nhiều lần bác bỏ lập luận của chính quyền Tổng thống Trump rằng Mỹ cần phải thâu tóm hòn đảo này.

“Đủ rồi. Đừng gây sức ép nữa, đừng ám chỉ nữa. Đừng ảo tưởng về việc sáp nhập. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại. Nhưng điều đó phải diễn ra thông qua các kênh phù hợp và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế”, ông bình luận trên mạng xã hội cuối tuần qua.

Ông cũng hối thúc người dân không nên hoảng loạn. “Tình hình không đến mức Mỹ có thể chinh phục Greenland. Điều đó không xảy ra. Vì vậy, chúng ta không được hoảng loạn. Chúng ta phải khôi phục sự hợp tác tốt đẹp mà chúng ta từng có”, ông Nielsen nói.

Bộ Quốc phòng Đan Mạch cũng cảnh báo quân đội nước này sẽ lập tức dùng vũ lực đáp trả nếu Greenland bị chiếm đóng.

Lãnh đạo của một số quốc gia châu Âu, bao gồm Đan Mạch, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và Anh, đã ra tuyên bố chung đầu tuần này bày tỏ sự ủng hộ đối với Greenland.

“Greenland thuộc về người dân của họ. Chỉ Đan Mạch và Greenland, và chỉ họ mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland”, tuyên bố nêu rõ.