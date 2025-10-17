Mỹ sẽ không tham gia trực tiếp vào chiến dịch chống lại Hamas

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

“Rồi sẽ có người tham gia. Nhưng không phải là chúng ta. Chúng ta sẽ không cần phải làm điều đó. Có những quốc gia rất gần, ngay sát đó, họ sẽ hành động. Họ sẽ giải quyết vấn đề rất dễ dàng, nhưng dưới sự bảo trợ của chúng ta”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên ngày 16/10.

Ông Trump đã đóng góp đáng kể trong nỗ lực đưa Israel và Hamas ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua ở Dải Gaza.

Ngày 6/10, các phái đoàn của Israel và Hamas đã nối lại các cuộc đàm phán với vai trò trung gian của Ai Cập, Qatar, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Đến ngày 9/10, các bên xung đột đã ký thỏa thuận giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm do Tổng thống Trump đề xuất. Thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza có hiệu lực từ ngày 10/10.

Hôm 15/10, ông Trump cảnh báo có thể cho phép Israel nối lại các hoạt động quân sự tại Gaza nếu phong trào Hamas vi phạm thỏa thuận. "Israel sẽ quay lại các con phố đó ngay khi tôi ra lệnh. Nếu họ được phép hành động, họ sẽ dẹp tan Hamas rất nhanh", ông nói.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Israel cáo buộc Hamas không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trao trả con tin, bao gồm cả những người đã thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cũng khẳng định Israel "sẽ nối lại chiến đấu, phối hợp với Mỹ, để đánh bại hoàn toàn Hamas nếu nhóm này vi phạm thỏa thuận".