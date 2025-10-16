Israel - Hamas tiếp tục đàm phán về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump

Người dân Palestine đi qua đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Gaza (Ảnh: WSJ).

Israel và Hamas đã bắt đầu đàm phán giai đoạn hai của kế hoạch do Tổng thống Trump vạch ra nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza, trong bối cảnh bùng nổ những tranh cãi về việc nhóm quân sự này không trao trả tất cả thi thể con tin đã chết theo yêu cầu trong giai đoạn một.

Sáng 15/10, Israel cho biết 3 thi thể được Hamas trao trả một ngày trước đó là con tin Israel, nhưng thi thể thứ tư không khớp.

“Hamas được yêu cầu phải thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để trao trả các con tin đã chết”, quân đội Israel cho biết.

Một kế hoạch 20 điểm do Tổng thống Trump đề ra yêu cầu nhóm Hamas phải trao trả tất cả các con tin còn sống và đã chết trong giai đoạn một.

Giai đoạn hai sẽ giải quyết các vấn đề gai góc hơn như việc nắm quyền thời hậu chiến ở Gaza, các thỏa thuận an ninh mới theo một lực lượng do người Ả Rập lãnh đạo và việc giải giáp Hamas.

Các nhà hòa giải đang thảo luận về việc cử một nhóm ban đầu gồm 1.000 cảnh sát Palestine do Ai Cập và Jordan đào tạo đến hỗ trợ an ninh ở Gaza, các quan chức Ả Rập cho hay.

Đầu năm nay, Ai Cập và Jordan đã bắt đầu huấn luyện người Palestine cho một lực lượng mà họ hy vọng sẽ đạt tới 10.000 người, theo báo Wall Street Journal.

Những chiếc xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo ở phía Ai Cập của cửa khẩu biên giới Rafah đã chờ đợi để vào Dải Gaza vào sáng sớm 15/10.

Kế hoạch này có thể vấp phải sự phản đối từ Israel, quốc gia đã chống lại lực lượng an ninh của chính quyền Palestine. Tuy nhiên, việc tập hợp lực lượng quốc tế theo kế hoạch của Tổng thống Trump cũng sẽ khó khăn, do các chính phủ Ả rập không muốn bị coi là những nên chiếm đóng.

Người dân Israel đã ăn mừng việc 20 con tin cuối cùng còn sống sót ở Gaza được trả tự do vào hôm 13/10. Tuy nhiên, Hamas chỉ trả lại 4 trong số 28 thi thể còn lại trong vùng đất này vào ngày hôm đó.

Sau đó, Israel đã đáp trả bằng cách thông báo với các nhóm nhân đạo rằng họ sẽ cắt giảm lượng viện trợ nhân đạo đã hứa theo thỏa thuận để gây áp lực buộc Hamas trả lại thi thể những người đã khuất. Cuối ngày hôm đó, Hamas đã trả lại thêm 4 thi thể.

Hamas đã nói với các nhà hòa giải rằng họ không biết tất cả các thi thể đang ở đâu, và các cơ quan tình báo của Israel đồng ý rằng sẽ rất khó tìm thấy các thi thể.

Tuy nhiên, Israel dự kiến ​​Hamas sẽ giao nộp nhiều thi thể hơn con số 4 thi thể như hôm 13/10 và gia đình các con tin đã đẩy việc này thành một vấn đề chính trị bằng cách công khai gây sức ép buộc chính phủ phải trao trả số thi thể còn lại. Hai bên đã nhất trí thành lập một lực lượng đặc nhiệm quốc tế để tìm kiếm những thi thể còn lại.

Hiện vẫn còn nhiều nghi vấn về việc mở cửa khẩu biên giới Rafah giữa Ai Cập và Israel, vốn được cho là sẽ mở cửa sau giai đoạn đầu của thỏa thuận nhưng vẫn bị đóng cửa ở cả hai bên.