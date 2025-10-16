Tổng thống Trump cảnh báo Israel có thể nối lại chiến dịch quân sự ở Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: NBC).

“Những gì đang diễn ra với Hamas, chuyện đó sẽ được giải quyết rất nhanh”, Tổng thống Trump ngày 15/10 tuyên bố.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Hamas từ chối giải giáp, Tổng thống Trump trả lời: “Tôi đang nghĩ về điều đó. Israel sẽ quay lại đường phố đó ngay khi tôi nói. Nếu Israel có thể tiến vào và loại bỏ Hamas, họ sẽ làm vậy”.

“Tôi đã phải kìm họ lại. Tôi đã cãi nhau với Bibi”, ông Trump nói về Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Tuy vậy, Tổng thống vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng hòa bình lâu dài, đặc biệt khi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các quốc gia trong khu vực.

“Có 59 quốc gia tham gia vào việc này”, ông đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas, dường như ám chỉ đến các nước tham dự lễ ký văn kiện nguyên tắc cấp cao tại Ai Cập hôm 13/10.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Israel cáo buộc Hamas không thực hiện đúng cam kết bàn giao toàn bộ con tin, còn sống lẫn thi thể, theo thỏa thuận chấm dứt giao tranh ở Gaza.

Điều này khiến Israel tức giận và thông báo với Liên hợp quốc rằng việc vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo vào Gaza sẽ bị cắt giảm hoặc trì hoãn do số thi thể con tin được bàn giao quá ít.

Tuy vậy, lệnh ngừng bắn mong manh vẫn đang được duy trì.

Điểm 4 trong kế hoạch hòa bình 20 điểm của Trump nêu rõ: “Trong vòng 72 giờ sau khi Israel công khai chấp nhận thỏa thuận này, tất cả các con tin cả còn sống và đã chết sẽ được trao trả”.

Theo quân đội Israel, tính đến sáng 15/10, toàn bộ 20 con tin Israel còn sống đã được trao trả, song Hamas mới chỉ bàn giao thi thể của 4 người, trong đó một thi thể không thuộc về công dân Israel. Một nguồn tin am hiểu vụ việc cho hay, 4 đến 5 thi thể nữa có thể được trao trả trong tối cùng ngày.

Hamas cho biết họ đã bàn giao toàn bộ con tin còn sống cũng như thi thể con tin mà họ có thể tiếp cận (7 trong số 28 thi thể theo thỏa thuận). Lực lượng này nhấn mạnh, họ cần những nỗ lực và thiết bị đặc biệt để tiếp cận những thi thể còn lại.

Tổng thống Trump nhấn mạnh việc giải cứu con tin còn sống là ưu tiên hàng đầu: “Giải cứu được 20 người đó là điều tối quan trọng”, ông nói.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo Hamas phải giải giáp vũ khí hoặc “chúng tôi sẽ giải giáp họ”.

Kế hoạch 20 điểm của ông hướng đến tương lai trong đó Hamas không còn vai trò trong chính quyền Gaza, vùng lãnh thổ này sẽ được phi quân sự hóa và đặt dưới sự giám sát độc lập.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ thừa nhận vẫn còn nhiều việc phải làm để giải quyết tương lai của Gaza, và rằng thỏa thuận dẫn đến việc trao trả con tin mới chỉ là giai đoạn 1.

Điểm 6 trong kế hoạch của ông Trump nêu: “Sau khi tất cả con tin được trả tự do, các thành viên Hamas cam kết chung sống hòa bình và giải trừ vũ khí sẽ được ân xá. Những người muốn rời khỏi Gaza sẽ được bảo đảm an toàn khi di chuyển đến quốc gia tiếp nhận”.