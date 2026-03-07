Mỹ sắp điều tàu sân bay thứ 3 đến Trung Đông sau “tối hậu thư” cho Iran

Tàu sân bay USS George H.W. Bush của Mỹ (Ảnh: Hải quân Mỹ).

“Một nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba đang chuẩn bị vượt Đại Tây Dương và tham gia cuộc chiến nhằm vào Iran. Tàu sân bay USS George H.W. Bush dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian sớm”, Fox News cho biết ngày 7/3.

Theo Hải quân Mỹ, tàu sân bay USS George H.W. Bush đã hoàn thành chương trình huấn luyện trước khi được phê duyệt sẵn sàng cho nhiệm vụ quốc gia. Nhóm tác chiến bao gồm cả các tàu hộ tống và không đoàn trên hạm.

Fox News cho biết nhóm tàu sân bay này dự kiến sẽ hướng tới phía đông Địa Trung Hải, nơi tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford gần đây đã được điều động.

Mỹ hiện có 2 nhóm tác chiến tàu sân bay ở Trung Đông gồm USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford. Nếu USS George H.W. Bush được triển khai, Mỹ sẽ có 3 nhóm tác chiến tàu sân bay gần Iran cùng lúc, một sự tập trung hải quân rất lớn.

Các bức ảnh do quân đội Mỹ công bố cho thấy USS Gerald R. Ford đã đi qua Kênh đào Suez vào hôm 5/3 và đang ở Biển Đỏ.

Trong khi đó, tàu sân bay USS Abraham Lincoln vẫn đang được triển khai tại Biển Ả rập, nơi nó tham gia hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel bước sang tuần thứ hai và chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 5/3 cho biết chiến dịch của Mỹ “mới chỉ bắt đầu và tuyên bố hỏa lực của Mỹ sắp “tăng vọt đáng kể” khi quân đội Mỹ có thể mở rộng việc triển khai không chỉ tại các căn cứ của Anh mà còn với các đồng minh khác trong khu vực.

“Chúng tôi đã có thêm những người bạn đứng lên hỗ trợ, và chúng tôi rất biết ơn điều đó”, người đứng đầu Lầu Năm Góc nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này đã bác bỏ mọi kịch bản đàm phán với Iran, thay vào đó yêu cầu nước này "đầu hàng vô điều kiện" .

“Sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ sự đầu hàng vô điều kiện! Sau đó, và sau khi lựa chọn được một hoặc nhiều nhà lãnh đạo vĩ đại và được chứng nhận, chúng tôi, cùng nhiều đồng minh và đối tác sẽ làm việc không ngừng nghỉ để đưa nền kinh tế của Iran lớn mạnh hơn bao giờ hết. Iran sẽ có một tương lai tươi sáng”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng cũng cảnh báo sắp có “sóng lớn”, ẩn ý một đợt tấn công mạnh vào Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm qua cũng cho biết Mỹ sắp tiến hành đợt ném bom có thể lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Iran. Theo ông Bessent, cuộc tấn công của Mỹ sẽ "gây thiệt hại lớn nhất cho các bệ phóng tên lửa của Iran, các nhà máy sản xuất tên lửa".