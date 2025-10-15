Mỹ cảnh báo trả đũa, tính chấm dứt một số quan hệ thương mại với Trung Quốc

Container tập kết tại cảng Maryland, Mỹ (Ảnh: Reuters).

"Tôi tin rằng việc Trung Quốc cố tình không mua đậu nành của chúng tôi và gây khó khăn cho nông dân trồng đậu nành của chúng tôi là một hành động thù địch về kinh tế. Chúng tôi đang xem xét chấm dứt hợp tác kinh doanh với Trung Quốc về dầu ăn và các yếu tố thương mại khác để đáp trả", Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social hôm 14/10.

"Chúng tôi có thể dễ dàng tự sản xuất dầu ăn, chúng tôi không cần mua từ Trung Quốc", ông Trump tuyên bố.

Trung Quốc đã giảm mạnh số lượng đậu nành mua của Mỹ, điều mà ông Trump gọi là một chiến thuật đàm phán. Trong tháng này, Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng sẽ thảo luận về đậu nành với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời cảnh báo Mỹ có thể ngừng nhập khẩu một lượng lớn đậu nành từ Trung Quốc.

Cảnh báo của Tổng thống Trump được đưa ra ngay sau khi ông có động thái được cho là nhằm xoa dịu căng thẳng đang gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh.

"Chúng tôi có mối quan hệ công bằng với Trung Quốc, và tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Và nếu không, cũng không sao cả", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bùng phát trở lại trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump, khi hai bên “ăn miếng trả miếng” nhau bằng đòn thuế quan.

Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times vào ngày 13/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chỉ trích Trung Quốc, cáo buộc nước này tìm cách gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu sau khi Bắc Kinh công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới trên diện rộng với mặt hàng chiến lược đất hiếm, lĩnh vực mà Bắc Kinh đang dẫn đầu.

Sau khi Bắc Kinh áp đặt các biện pháp kiểm soát mới đối với việc xuất khẩu công nghệ và các mặt hàng đất hiếm, ông Trump tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1/11.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết mốc thời gian này có thể được đẩy nhanh.

"Điều này phụ thuộc rất nhiều vào những gì Trung Quốc làm", ông Greer nói trong cuộc phỏng vấn, đồng thời cho biết Bắc Kinh đã "chọn cách thực hiện bước leo thang lớn này".

Tổng thống Trump vẫn khẳng định Mỹ phải “cẩn trọng với Trung Quốc”.

“Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng đôi khi cũng căng thẳng”, ông Trump cho biết.

Mặc dù căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đã hạ nhiệt so với đỉnh điểm, nhưng thỏa thuận “đình chiến thương mại” vẫn còn mong manh.

Trung Quốc ngày 14/10 tuyên bố sẵn sàng “đấu đến cùng” trong căng thẳng thương mại với Mỹ, sau khi Tổng thống Trump cho biết ông sẽ áp thêm mức thuế 100% đối với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hành động của Bắc Kinh sẽ tùy thuộc vào bước đi tiếp theo của Washington. Trung Quốc khẳng định sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh muốn “một lần nữa khẳng định rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu liên quan đến đất hiếm và các mặt hàng liên quan là hành động hợp pháp của chính phủ Trung Quốc nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát xuất khẩu theo đúng luật pháp và quy định".