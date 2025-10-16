Mỹ gửi thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc sau cảnh báo áp thuế 100%

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: AFP).

Tại một cuộc họp báo vào ngày 15/10, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer chỉ trích các biện pháp hạn chế xuất khẩu mới của Trung Quốc là một "cuộc thâu tóm quyền lực trong chuỗi cung ứng toàn cầu".

Các quan chức Mỹ cảnh báo Washington cùng các đồng minh sẽ không chấp nhận những biện pháp hạn chế của Trung Quốc.

Tuy nhiên, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh Washington không muốn leo thang xung đột thương mại, điều vốn đã làm xáo trộn thị trường tài chính và khiến quan hệ Mỹ - Trung đi xuống.

Bộ trưởng Bessent cho biết, tính đến tối 14/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn dự kiến ​​gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Theo Bộ trưởng Bessent, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau bên lề cuộc họp của Ngân hàng Thế giới (IMF) để sắp xếp cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, đồng thời nói thêm rằng mức độ tin tưởng giữa hai nhà lãnh đạo đã ngăn chặn việc leo thang thuế quan trước đây.

Ông Bessent khẳng định Mỹ không muốn tách rời kinh tế khỏi Trung Quốc, nhưng Washington sẽ hành động nếu Bắc Kinh tỏ ra là một nhà cung cấp không đáng tin cậy.

Ông Greer và ông Bessent, những người đã gặp trực tiếp các quan chức cấp cao của Trung Quốc 4 lần tại 4 thành phố khác nhau ở châu Âu trong những tháng gần đây, đã gọi hành động của Trung Quốc là "sự bác bỏ rõ ràng" các thỏa thuận trước đây giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo ông Greer, cách duy nhất để Trung Quốc tránh được mức thuế quan mới của Mỹ là hủy bỏ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Các quan chức Mỹ tỏ ra lạc quan một cách thận trọng rằng Bắc Kinh có thể nhượng bộ và quay trở lại bàn đàm phán.

Bộ trưởng Bessent cho biết, Washington đang tham vấn các đối tác thương mại để xem xét đưa ra phản ứng thống nhất đối với Trung Quốc.

Khoáng sản đất hiếm đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất nhiều loại sản phẩm, như pin, xe điện, đồ gia dụng, TV, điện thoại thông minh và tấm pin mặt trời.

Sau khi Bắc Kinh áp đặt các biện pháp kiểm soát mới đối với việc xuất khẩu công nghệ và các mặt hàng đất hiếm, Tổng thống Donald Trump tuần này tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1/11.

Tổng thống Trump cũng cho biết Washington đang cân nhắc dừng mua một số mặt hàng từ Trung Quốc.

"Tôi tin rằng việc Trung Quốc cố tình không mua đậu nành của chúng tôi và gây khó khăn cho nông dân trồng đậu nành của chúng tôi là một hành động thù địch về kinh tế. Chúng tôi đang xem xét dừng nhập dầu ăn từ Trung Quốc và các yếu tố thương mại khác để trả đũa", Tổng thống Trump thông báo.

Trung Quốc ngày 14/10 tuyên bố sẵn sàng “đấu đến cùng” trong căng thẳng thương mại với Mỹ, sau khi Tổng thống Trump cho biết ông sẽ áp thuế đối với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hành động của Bắc Kinh sẽ tùy thuộc vào bước đi tiếp theo của Washington. Trung Quốc khẳng định sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.