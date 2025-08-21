Nhật Bản triển khai tên lửa chống hạm tầm xa mới

Hệ thống tên lửa Type 12 nâng cấp của Nhật Bản trong cuộc tập trận Hỏa lực Fuji hồi tháng 6 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản).

Đài NHK ngày 21/8 đưa tin, động thái này được xem là một biện pháp răn đe quốc phòng bởi chuỗi đảo Nansei ở phía Tây Nam được cho là có tầm quan trọng chiến lược đối với nước này.

Theo nguồn tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch mở rộng tầm bắn của tên lửa chống hạm Type-12 của GSDF lên 1.000km để tên lửa này có thể được sử dụng cho các cuộc phản công.

Ngoài ra, trại Kengun ở thành phố Kumamoto sẽ là nơi đầu tiên được lắp đặt tên lửa, vào cuối tài khóa hiện tại, vào tháng 3/2026.

Ngoài mục tiêu tăng cường an ninh cho chuỗi đảo Nansei ở phía Tây Nam, việc triển khai hệ thống tên lửa này tại Kengun còn đồng thời giúp nâng cao “năng lực phản công” của Tokyo để sẵn sàng tấn công đáp trả các mối đe dọa, trong trường hợp bị tấn công.

Điều này phản ánh sự thay đổi cơ bản trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản, từ một tư thế phòng thủ thuần túy sang một chiến lược răn đe chủ động.

Tuy nhiên, cũng có nhiều lo ngại hệ thống tên lửa này có thể trở thành mục tiêu trong kịch bản xảy ra các cuộc tấn công của đối phương.

Nhật Bản có 7 trung đoàn tên lửa đất đối hạm, bao gồm các trung đoàn ở thành phố Kumamoto và các tỉnh Oita và Okinawa. Các nguồn tin cho biết Bộ Quốc phòng nước này cũng đang thảo luận về việc dần dần triển khai các tên lửa Type-12 nâng cấp cho mỗi trung đoàn.

Tên lửa Type 12 nâng cấp của Nhật Bản là một phiên bản cải tiến của tên lửa chống hạm Type 12 hiện có, được trang bị thêm nhiều tính năng mới để tăng cường khả năng tấn công và phòng thủ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Điểm nổi bật của phiên bản nâng cấp này là tầm bắn xa hơn, khả năng tàng hình tốt hơn và hệ thống dẫn đường chính xác hơn, cho phép tấn công hiệu quả cả mục tiêu trên biển và trên đất liền.