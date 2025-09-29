Mỹ xác nhận triển khai UAV hiện đại tại Hàn Quốc

Máy bay MQ-9 Reaper (Ảnh: USAF).

Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc hôm 29/9 đã ra mắt phi đội trinh sát viễn chinh tại căn cứ không quân của nước này ở Gunsan, chính thức xác nhận việc triển khai máy bay không người lái MQ-9 Reaper trên khu vực Bán đảo Triều Tiên, theo tuyên bố của Không lực 7 của Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Trung tá Douglas J. Slater đã chính thức đảm nhận quyền chỉ huy Phi đội Trinh sát Viễn chinh 431, Không lực 7 cho biết thêm trong một tuyên bố.

Quân đội Mỹ đã triển khai máy bay không người lái MQ-9 Reaper theo hình thức luân phiên trên Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên phi đội phụ trách hoạt động của MQ-9 được kích hoạt tại đây.

"Các hoạt động của MQ-9 sẽ hỗ trợ các ưu tiên của Mỹ và Hàn Quốc về tình báo, giám sát và trinh sát trên khắp khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, nâng cao năng lực chung để ứng phó với các mối đe dọa và tình huống phát sinh, đồng thời củng cố liên minh của chúng ta", Không lực 7 nhấn mạnh.

MQ-9 Reaper được thiết kế để thực hiện cả nhiệm vụ giám sát và tấn công, có thể bay quãng đường dài.

Theo các chuyên gia, sau khi được triển khai, nó được cho là có khả năng giám sát Triều Tiên và theo dõi các hoạt động của Trung Quốc trên biển Hoàng Hải.

"Việc triển khai MQ-9 mang lại năng lực mạnh mẽ cho khu vực", ông Slater nói.

Và ông nhấn mạnh thêm rằng: "Chúng tôi ở đây để hỗ trợ nhiệm vụ, tăng cường hợp tác và thể hiện cam kết chung của chúng tôi trong việc duy trì an ninh và ổn định trên khắp Ấn Độ - Thái Bình Dương".