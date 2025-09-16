Mỹ lần đầu triển khai hệ thống tên lửa tầm trung chiến lược ở Nhật Bản

Hệ thống tên lửa tầm trung Typhon (Ảnh: Reuters).

Theo Politico, hệ thống tên lửa tầm trung Typhon sẽ tham gia cuộc tập trận thường niên Resolute Dragon kéo dài 2 tuần, với sự tham gia của 20.000 binh sĩ Nhật Bản và Mỹ, cùng các tàu chiến và tổ hợp tên lửa.

“Với việc triển khai nhiều hệ thống và nhiều loại đạn dược khác nhau, nó có thể tạo ra những tình huống khó xử cho đối phương”, Đại tá Wade Germann, chỉ huy lực lượng vận hành hệ thống, phát biểu tại căn cứ Thủy quân Lục chiến Iwakuni.

Ông cho biết: “Tốc độ triển khai của Typhon cho phép chúng tôi nhanh chóng đưa ra tiền tuyến khi cần thiết. Ông nói thêm, Typhon sẽ rời Nhật Bản sau khi cuộc tập trận Resolute Dragon kết thúc. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ điểm đến tiếp theo hoặc liệu hệ thống này có quay lại Nhật Bản hay không.

Trước đó, Mỹ đã triển khai hệ thống Typhon tại Philippines vào tháng 4/2024. Typhon vẫn còn ở Philippines tính đến cuối tháng trước.

Typhon cũng có khả năng phóng tên lửa SM-6, được thiết kế để tấn công tàu hoặc máy bay ở khoảng cách hơn 200km. Không giống các dự án tên lửa thế hệ mới, Typhon tận dụng các loại vũ khí sẵn có, dễ sản xuất hàng loạt.

Nhật Bản đang tăng cường chi tiêu quân sự, mua tên lửa Tomahawk cho tàu chiến và phát triển tên lửa tầm trung riêng, trong khuôn khổ kế hoạch mở rộng quân sự lớn nhất kể từ sau Thế chiến II.