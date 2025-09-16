Israel mở chiến dịch trên bộ ở thành phố Gaza

Khói bốc lên ở Gaza do cuộc tập kích của Israel (Ảnh: Reuters).

Một quan chức quân sự Israel cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu giai đoạn chính của chiến dịch trên bộ tại thành phố Gaza, trung tâm đô thị chính của Dải Gaza, nơi Israel đã yêu cầu hàng trăm nghìn cư dân phải sơ tán.

IDF ban đầu đưa ra ít chi tiết, nhưng cho biết binh sĩ của họ đã bắt đầu “dỡ bỏ cơ sở hạ tầng của Hamas tại thành phố Gaza”.

“Gaza đang bốc cháy. IDF tấn công cơ sở hạ tầng của Hamas bằng nắm đấm sắt, và các binh sĩ IDF đang chiến đấu để tạo điều kiện cho việc giải cứu con tin và đánh bại Hamas”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đăng trên X. Quân đội Israel cũng hối thúc người dân ở thành phố Gaza sơ tán để đảm bảo an toàn.

Người dân cho biết các cuộc oanh tạc thành phố đã gia tăng đáng kể trong 2 ngày qua, với những vụ nổ dữ dội hơn phá hủy hàng chục ngôi nhà, và tàu hải quân cùng tham gia với xe tăng và máy bay trong các đợt nã pháo.

“Chúng tôi đã phát động một chiến dịch quan trọng ở Gaza”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu.