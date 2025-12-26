Mỹ ồ ạt tập kích IS ở Nigeria

Tên lửa phóng đi từ tàu chiến Mỹ nhằm vào mục tiêu IS ở Nigeria ngày 25/12 (Ảnh: AFP).

“Tôi đã từng cảnh báo những kẻ khủng bố này rằng nếu chúng không chấm dứt việc bức hại người Cơ đốc, chúng sẽ phải trả giá đắt, và tối nay, điều đó đã xảy ra. Bộ Chiến tranh đã thực hiện nhiều đòn đánh hoàn hảo, theo cách mà chỉ Mỹ mới có thể làm được”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 25/12.

Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM) cho biết cuộc không kích được tiến hành nhằm vào IS tại bang Sokoto, Tây Bắc Nigeria theo đề nghị của chính phủ nước này.

Bộ Ngoại giao Nigeria xác nhận hợp tác với Mỹ trong các cuộc không kích nhằm vào “các mục tiêu khủng bố” và tái khẳng định cam kết của nước này trong việc bảo vệ quyền của mọi công dân, “không phân biệt đức tin hay sắc tộc”.

Daniel Bwala, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, nói: “Mỹ và Nigeria đang cùng chung quan điểm trong cuộc chiến chống khủng bố”.

Trong một bài đăng riêng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (hay Bộ Chiến tranh) Pete Hegseth cho biết ông “biết ơn sự ủng hộ và hợp tác của chính phủ Nigeria”.

Hồi tháng 11, ông Trump đã kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth “chuẩn bị cho khả năng hành động” và cảnh báo Mỹ sẽ tiến vào Nigeria “với hỏa lực áp đảo” để bảo vệ cộng đồng Cơ đốc giáo tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này.