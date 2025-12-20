Mỹ công bố video dội hơn 100 quả bom vào mục tiêu IS ở Syria (Video: X).

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19/12 đã công bố đoạn video cho thấy lực lượng Mỹ và các đồng minh không kích quy mô lớn nhằm vào những mục tiêu được cho là của Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ và Jordan đã đánh trúng hơn 70 mục tiêu trên khắp khu vực miền Trung Syria, sử dụng hơn 100 loại vũ khí chính xác cao.

Theo Lầu Năm Góc, các cuộc không kích được tiến hành trong chiến dịch với sự tham gia của máy bay tiêm kích Mỹ, trực thăng tấn công, pháo binh, cùng máy bay chiến đấu của Jordan.

Đoạn video được công bố cho thấy những đợt không kích và các vụ nổ đánh trúng các vị trí bị nghi là của phiến quân tại nhiều địa điểm khác nhau. Các mục tiêu này được mô tả là cơ sở hạ tầng và kho vũ khí của khủng bố.

“Chiến dịch này có ý nghĩa then chốt trong việc ngăn chặn IS kích động và tổ chức các âm mưu, cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lãnh thổ Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy đuổi không khoan nhượng các phần tử khủng bố tìm cách gây hại cho người Mỹ và các đối tác của chúng tôi trên toàn khu vực”, Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết: “Đây không phải là sự khởi đầu của một cuộc chiến mà là một tuyên bố trả đũa".

Cuộc không kích nhằm trả đũa một vụ tấn công hôm 13/12 bị nghi là do IS thực hiện khiến 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại thành phố Palmyra, miền Trung Syria vào cuối tuần trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ mới của Syria đã được thông báo và ủng hộ đòn trả đũa này.

Theo CENTCOM, kể từ cuộc tấn công ngày 13/12 nhằm vào lực lượng Mỹ và đối tác, quân đội Mỹ và các đồng minh đã tiến hành 10 chiến dịch tại Syria và Iraq, dẫn đến việc tiêu diệt hoặc bắt giữ 23 đối tượng bị tình nghi là thành viên IS. Trong vòng 6 tháng qua, đã có hơn 80 chiến dịch chống khủng bố được tiến hành tại Syria.