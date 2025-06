Mỹ nêu lý do sẽ giảm hiện diện quân sự ở Syria xuống 8 lần

Binh sĩ Mỹ đi tuần tra ở Syria (Ảnh: Reuters).

Mỹ sẽ thu hẹp hiện diện quân sự tại Syria, giảm từ 8 căn cứ còn 1, và chính sách của Washington tại quốc gia Trung Đông này sẽ thay đổi hoàn toàn vì “không có chính sách nào hiệu quả trong thế kỷ qua”, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Ông Thomas Barrack, người được Tổng thống Donald Trump chỉ định làm đặc phái viên hồi tháng trước, đưa ra tuyên bố trên trong cuộc phỏng vấn NTV.

Hiện có khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ tại Syria, chủ yếu đóng ở vùng Đông Bắc. Họ phối hợp với lực lượng địa phương nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy trở lại của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), lực lượng từng chiếm giữ phần lớn lãnh thổ Iraq và Syria năm 2014 nhưng sau đó đã bị đẩy lùi.

Sau khi lực lượng đối lập lật đổ cựu Tổng thống Bashar al-Assad vào tháng 12 năm ngoái, Mỹ và nhiều quốc gia khác đã bắt đầu nối lại quan hệ với Damascus dưới thời nhà lãnh đạo mới Ahmed al-Sharaa.

Tuần trước, với tư cách là Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Barrack đã cho kéo cờ Mỹ lên tòa đại sứ tại Damascus, lần đầu tiên kể từ năm 2012.

Khi được hỏi về định hướng chính sách Syria của chính quyền Tổng thống Trump và khả năng rút quân, ông Barrack nói: “Tôi có thể khẳng định rằng chính sách Syria hiện nay của chúng tôi sẽ hoàn toàn khác so với những gì trong 100 năm qua vì tất cả những chính sách đó đều thất bại".

Theo bản ghi cuộc phỏng vấn, việc thu hẹp số căn cứ quân sự từ 8 xuống còn 1 là phần quan trọng trong chiến lược chuyển hướng này.

Hai nguồn tin an ninh tại các căn cứ Mỹ ở Syria nói với báo Anh rằng thiết bị và xe quân sự đã được rút khỏi vùng Deir el-Zor (miền Đông Syria) và đang được tập trung về tỉnh Hasakah.

Một trong các nguồn tin xác nhận rằng kế hoạch tái cơ cấu bao gồm việc rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi tỉnh Deir el-Zor.

Ông Barrack cho biết lực lượng Dân chủ Syria (SDF), do người Kurd lãnh đạo, là đồng minh của Mỹ và là “yếu tố rất quan trọng” đối với Quốc hội Mỹ, đồng thời nhấn mạnh việc đưa lực lượng này hòa nhập vào chính phủ Syria mới là điều thiết yếu.

SDF là đồng minh chủ chốt của liên minh do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS ở Syria. Lực lượng này do dân quân YPG dẫn dắt. Đây là nhóm mà Thổ Nhĩ Kỳ xem là nhánh vũ trang của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), tổ chức bị Ankara coi là khủng bố. PKK đã tuyên bố tự giải thể vào tháng trước, kết thúc cuộc nổi dậy kéo dài 40 năm chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuần trước cáo buộc SDF đang “câu giờ”, dù đã có thỏa thuận với chính phủ Syria về việc sáp nhập vào quân đội nước này.

Giữa tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa tại Ả rập Xê út vào ngày 14/5, đánh dấu cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa lãnh đạo 2 nước trong suốt 25 năm qua.

Cuộc gặp được coi là một bước ngoặt tiềm tàng đối với Syria trong nỗ lực thoát khỏi nhiều thập niên bị cô lập trên trường quốc tế. Sau đó, Mỹ đã dỡ trừng phạt với Syria.