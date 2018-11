"Mỹ muốn hợp tác chứ không phải kiểm soát Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương"

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (Ảnh: AFP)

Khẳng định trên được Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đưa ra trong bài viết đăng tải trên Washington Post ngày 9/11, vài ngày trước chuyến công du châu Á.

Phó Tổng thống Pence viết: “Năm ngoái ở Việt Nam, Tổng thống Donald Trump đã nêu lên tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Tuần này, thay mặt cho Tổng thống, tôi sẽ dẫn đầu một phái đoàn tới khu vực này nhằm thảo luận về tiến trình hiện thực hóa tầm nhìn nói trên. Thông điệp của chúng tôi rất đơn giản: Cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương luôn kiên định và lâu dài”.

Ông Pence nhấn mạnh, Mỹ mong muốn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một nơi mà ở đó chủ quyền được tôn trọng, các dòng chảy thương mại không bị cản trở và các quốc gia độc lập làm chủ vận mệnh của chính mình. “Mỹ đang có những hành động kiên quyết nhằm bảo vệ lợi ích chung và thúc đẩy thành công chung của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, quan chức Mỹ cho biết.

Ba trụ cột chính

Ông cũng nêu rõ 3 trụ cột chính trong chiến lược của Mỹ ở khu vực gồm: thương mại đầu tư, an ninh và hỗ trợ xây dựng chính phủ minh bạch.

Hai phần ba dòng chảy thương mại toàn cầu được thực hiện qua vùng biển, vùng trời, bằng đường bộ và đường sắt của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thương mại giữa Mỹ và khu vực này chiếm hơn 1,8 nghìn tỷ USD mỗi năm, đóng góp cho hơn 3,3 triệu việc làm tại Mỹ, và tổng đầu tư của Mỹ trong khu vực lên tới gần 1 nghìn tỷ USD - nhiều hơn tổng số đầu tư của cả Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cộng lại.

Đến năm 2020, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ là nơi chiếm tới 40% tầng lớp trung lưu của thế giới, mở ra những tiềm năng không thể kể hết đối với người lao động, nông dân và những người tạo công ăn việc làm tại Mỹ trong việc xuất khẩu những sản phẩm hàng hóa của mình sang các thị trường lớn và tăng trưởng nhanh trong khu vực.

Đó là lý do chính phủ Mỹ hiện nay đã xây dựng những thỏa thuận thương mại song phương mới tự do, công bằng và có đi có lại như thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc, với Mexico và Canada. Mỹ cũng sẽ sớm bắt đầu các cuộc đàm phán cho một thỏa thuận thương mại lịch sử với Nhật Bản.

Ngoài thương mại, Mỹ cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng cường đầu tư tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Để thúc đẩy làn sóng đầu tư tư nhân mới cho hạ tầng trong khu vực, Tổng thống Trump gần đây đã ký chuyển Đạo luật khai thác hiệu quả hơn hoạt động đầu tư phát triển (Build Act) thành luật. Điều này cho phép mở rộng khả năng hỗ trợ tài chính của Mỹ cho phát triển lên 60 tỷ USD. Mỹ cam kết hỗ trợ khu vực xây dựng cảng biển và sân bay, đường bộ và đường sắt, cũng như các đường ống và đường truyền dữ liệu tầm cỡ thế giới.

Về trụ cột an ninh, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia có cùng quan điểm nhằm đối phó với các mối đe dọa cấp bách nhất trong khu vực, từ việc phổ biến vũ khí hạt nhân tới chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.

Chỉ riêng năm nay, Mỹ đã cung cấp hơn nửa tỷ USD để hỗ trợ an ninh. Con số này bao gồm gần 400 triệu USD hỗ trợ cho các lực lượng quân đội, nhiều hơn cả tổng số của ba năm trước đây cộng lại.

Phó Tổng thống Pence cho biết, Mỹ cũng sẽ cung cấp những hỗ trợ mới nhằm giúp các quốc gia bảo vệ biên giới cả trên đất liền, trên biển và trong môi trường số; tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác của mình nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không. Điều này thể hiện rõ qua các cuộc tập trận hải quân chung của Mỹ với Nhật Bản và Ấn Độ gần đây.

Trong khi đó, Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép ngoại giao, kinh tế lớn chưa từng có với Triều Tiên và hối thúc các nước trong khu vực cùng gây sức ép để buộc Bình Nhưỡng quay lại bàn đàm phán hạt nhân.

Những bình luận trên của Phó Tổng thống Pence được đưa ra ngay trước chuyến công du châu Á trong tuần này để dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và Hội nghị Lãnh đạo các Nền kinh tế APEC.

Ông cho biết, nhân dịp này, phái đoàn Mỹ sẽ thông báo về những thỏa thuận và sáng kiến mới, khẳng định lại cam kết của Tổng thống Donald Trump về xây dựng quan hệ đối tác trong khu vực.

“Mỹ mong muốn hợp tác, chứ không phải kiểm soát. Tổng thống đã thông báo về cam kết mới của chúng tôi đối với khu vực này cách đây một năm; trong tuần này, tôi sẽ có vinh hạnh thể hiện rõ quyết tâm của chúng tôi bằng các hành động và các khoản đầu tư. An ninh và sự thịnh vượng của Mỹ phụ thuộc vào khu vực cực kỳ then chốt này, và Mỹ sẽ tiếp tục đảm bảo rằng mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều có thể phát triển và trở nên thịnh vượng trong một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở”, Phó Tổng thống Pence cho biết.

