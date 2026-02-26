Mỹ muốn giữ nguyên thuế 35-50% với hàng hóa Trung Quốc

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer (Ảnh: CNP).

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 25/2 cho biết, Mỹ đang tìm cách duy trì mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trong khoảng 35% đến 50%, tùy theo từng mặt hàng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung Quốc vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 để thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan giữa 2 nước.

“Chúng tôi kỳ vọng mức đó sẽ được giữ nguyên. Chúng tôi không có ý định leo thang vượt quá mức đó. Chúng tôi thực sự muốn tuân thủ thỏa thuận đã có trước đây”, ông Greer chia sẻ với Fox Business.

Đại diện thương mại Mỹ cho biết một số quốc gia có thể phải chịu mức thuế cao hơn 15% đối với hàng xuất khẩu của họ. Đây là mức cao nhất được phép theo thẩm quyền pháp lý mà chính quyền có thể sử dụng trong tối đa 150 ngày.

Các quan chức đã phát tín hiệu rằng họ sẽ tận dụng khoảng thời gian này để tái thiết lập chế độ thuế quan trước đây của Tổng thống Trump thông qua các công cụ pháp lý khác, như Mục 301 và Mục 232.

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ có sự liên tục trong những gì mình đang làm. Ngay cả hiện tại chúng tôi đã áp mức thuế 10%. Mức đó sẽ tăng lên 15% đối với một số nước và sau đó có thể còn cao hơn với những nước khác, và tôi cho rằng điều đó sẽ phù hợp với các mức thuế mà chúng ta đã chứng kiến”, ông Greer nói.

Ông nói thêm, mục tiêu là “duy trì tính liên tục của chương trình này”.

Ông mô tả kế hoạch của chính quyền nhằm thay thế các mức thuế khẩn cấp bị Tòa án Tối cao bác bỏ bằng các mức thuế mới, bao gồm thuế tạm thời theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, có hiệu lực từ ngày 24/2 ở mức 10%, là phù hợp với các thỏa thuận thương mại hiện hành.

Ông Greer cho biết các cuộc điều tra về hành vi thương mại không công bằng theo Mục 301 của cùng đạo luật sẽ là trọng tâm của nỗ lực thay thế này, nhắm tới các quốc gia xây dựng công suất công nghiệp dư thừa, sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng, phân biệt đối xử với các công ty công nghệ Mỹ, hoặc trợ cấp cho gạo, hải sản và các mặt hàng khác.

Ông cho hay, ông cùng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã nhiều lần nêu vấn đề công suất công nghiệp dư thừa với các quan chức Trung Quốc. Ông cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc không có lợi nhuận vẫn được phép tiếp tục hoạt động và sản xuất nhờ sự hỗ trợ của chính phủ.

Ông Greer cũng cho biết các cuộc điều tra theo Mục 301 có thể đóng vai trò là cơ chế thực thi các thỏa thuận thương mại mà chính quyền đã ký kết trong những tháng gần đây, bao gồm một thỏa thuận với Indonesia, theo đó nước này chấp nhận mức thuế 19% của Mỹ và mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ.

Ông cho biết thêm chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục các cuộc điều tra thương mại vì lý do an ninh quốc gia nhằm bảo vệ các lĩnh vực chiến lược thông qua việc áp thuế theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962, và Bộ Thương mại đang “nỗ lực tích cực” triển khai các cuộc điều tra này.