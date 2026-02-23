Số phận thỏa thuận thương mại của Mỹ với các nước sau phán quyết của tòa án

Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách áp thuế quan toàn cầu của Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP).

“Chúng tôi đang có các cuộc trao đổi tích cực với họ. Chúng tôi muốn họ hiểu rằng những thỏa thuận này sẽ là những thỏa thuận tốt”, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết ngày 22/2 khi khẳng định thỏa thuận thương mại của Mỹ với các nước vẫn có hiệu lực bất chấp phán quyết của Tòa án Tối cao.

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ tuân thủ các thỏa thuận đó và hy vọng các đối tác cũng sẽ tuân thủ”.

Ông Greer cho biết cuộc gặp dự kiến vào tháng 4 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “không phải để tranh cãi về thương mại”.

“Đó là để duy trì sự ổn định, bảo đảm rằng phía Trung Quốc đang thực hiện phần việc của mình trong thỏa thuận của chúng ta và mua các sản phẩm nông nghiệp Mỹ, máy bay Boeing và những mặt hàng khác, đồng thời bảo đảm họ cung cấp cho chúng ta các loại đất hiếm mà chúng ta cần”, ông Greer nói.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde nói, bà không chắc hậu quả từ quyết định của Tòa án Tối cao sẽ ra sao.

“Vì vậy tôi hy vọng vấn đề sẽ được làm rõ và được cân nhắc đầy đủ, để chúng ta không phải đối mặt thêm những thách thức mới, và các đề xuất sẽ tuân thủ hiến pháp, tuân thủ pháp luật”, bà Lagarde nhấn mạnh.

Ngày 20/2, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết với tỷ lệ 6-3 rằng Tổng thống Trump đã vượt quá thẩm quyền khi áp thuế theo đạo luật quyền hạn khẩn cấp kinh tế năm 1977. Theo tòa án, việc áp thuế này cần được quốc hội phê chuẩn.

Phản ứng với phán quyết của tòa án, ông Trump công bố mức thuế toàn cầu mới 10% đối với hàng nhập khẩu dựa trên một cơ sở pháp lý khác, sau đó nâng lên 15% vào ngày 21/2. Mức thuế này có hiệu lực từ ngày 24/2, dự kiến kéo dài 150 ngày và có miễn trừ đối với một số sản phẩm.

“Điều quan trọng cần hiểu là trong nhiều năm qua, quốc hội đã trao cho Tổng thống thẩm quyền rất lớn trong việc thiết lập thuế quan”, ông Greer bình luận. Ông cho biết thêm, các mức thuế được áp dụng ngoài phạm vi thẩm quyền bị tòa bác bỏ vẫn còn hiệu lực.

Khi được hỏi về quyết định nhanh chóng nâng mức thuế mới từ 10% lên 15%, ông Greer cho biết 15% là mức cao nhất mà Tổng thống được pháp luật cho phép.

Ông Greer cũng được hỏi về việc Tổng thống Mỹ sử dụng thuế quan một cách mạnh mẽ dù các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Mỹ không tán thành chính sách này.

Ông nói: “Tổng thống đã vận động tranh cử dựa trên thuế quan và bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ trong nhiều năm, và Tổng thống làm đúng những gì mình nói, ông ấy thực hiện các cam kết của mình”.