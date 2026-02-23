Mỹ ngừng thu thuế đối ứng từ ngày mai

Mỹ ngừng thu thuế đối ứng từ ngày 24/2 (Ảnh: AFP).

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết sẽ dừng thu các mức thuế được áp đặt theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) kể từ 0h ngày 24/2.

Trong thông báo gửi tới các doanh nghiệp vận chuyển thông qua hệ thống Dịch vụ Nhắn tin Hàng hóa (CSMS), CBP cho biết sẽ hủy kích hoạt toàn bộ các mã thuế liên quan đến các sắc lệnh trước đây của Tổng thống Donald Trump dựa trên IEEPA kể từ ngày 24/2.

Thông báo cho biết việc dừng thu theo IEEPA không ảnh hưởng đến các loại thuế khác do ông Trump áp đặt, bao gồm các mức thuế theo Điều 232 của luật an ninh quốc gia và Điều 301 về các hành vi thương mại không công bằng.

“CBP sẽ cung cấp thêm hướng dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua các thông điệp CSMS khi thích hợp”, cơ quan này cho biết.

Việc dừng thu thuế theo IEEPA diễn ra đồng thời với việc ông Trump áp đặt một mức thuế toàn cầu mới 15% theo một cơ sở pháp lý khác, nhằm thay thế các mức thuế đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ hôm 20/2.

Ngày 20/2, Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết rằng IEEPA không trao quyền cho Tổng thống áp đặt thuế quan. Theo đó, các mức thuế đối ứng và thuế liên quan đến chống buôn bán ma túy mà Tổng thống Donald Trump ban hành dựa trên đạo luật này đã bị bác bỏ.

CBP không nêu lý do vì sao cơ quan này vẫn tiếp tục thu thuế tại các cửa khẩu nhiều ngày sau phán quyết của Tòa án Tối cao, và thông báo cũng không đề cập đến khả năng hoàn thuế cho các nhà nhập khẩu.

Theo ước tính của các nhà kinh tế, phán quyết hôm 20/2 của Tòa án Tối cao Mỹ khiến hơn 175 tỷ USD nguồn thu cho Bộ Tài chính Mỹ từ các mức thuế theo IEEPA có thể phải hoàn trả.