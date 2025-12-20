Mỹ lên kế hoạch biến Gaza thành thiên đường nghỉ dưỡng

Gaza bị tàn phá nặng nề bởi xung đột (Ảnh: Reuters).

Báo Wall Street Journal ngày 19/12 đưa tin, ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng Đặc phái viên Steve Witkoff đã trình bày một bản dự thảo kế hoạch tái thiết Dải Gaza thành một nơi nghỉ dưỡng cao cấp.

Theo nguồn tin, bản thiết kế của khu nghỉ dưỡng mang tính tương lai mang tên “Dự án mặt trời mọc”, do ông Kushner và ông Witkoff soạn thảo, có thể khiến Washington cam kết tài trợ khoảng 20% chi phí tái thiết Dải Gaza trong vòng 10 năm.

Theo “Dự án mặt trời mọc”, Gaza sẽ được biến thành một đô thị công nghệ cao, với các khu nghỉ dưỡng ven biển hạng sang, hệ thống đường sắt cao tốc và mạng lưới điện thông minh được tối ưu hóa bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, bản dự thảo kế hoạch tái thiết không đề cập đến việc 2 triệu người Palestine sẽ sinh sống ở đâu trong thời gian dự án được triển khai.

Ông Kushner và ông Witkoff được cho là đã giới thiệu bản dự thảo dự án này với các nhà đầu tư tiềm năng và một số chính phủ nước ngoài, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Vào tháng 11, Rami Alazzeh, chuyên gia kinh tế thuộc Đơn vị Hỗ trợ Nhân dân Palestine của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), cho biết quá trình rà phá đạn dược chưa nổ tại Dải Gaza có thể kéo dài tới 10 năm. Nếu việc dọn dẹp đống đổ nát diễn ra với tốc độ hiện nay, có thể mất khoảng 22 năm để loại bỏ toàn bộ gạch vụn ở Gaza.

Trước đó, vào tháng 10, Jaco Cilliers, Đại diện đặc biệt của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phụ trách Chương trình Hỗ trợ Nhân dân Palestine, cho biết ước tính của UNDP cho thấy ít nhất 50 triệu tấn đổ nát cần được dọn khỏi Gaza. Ông nói thêm rằng việc tái thiết Dải Gaza sẽ cần khoảng 70 tỷ USD.