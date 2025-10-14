Đống đổ nát 55 triệu tấn ở Gaza nặng gấp 13 lần kim tự tháp Ai Cập

Gaza bị tàn phá nặng nề sau 2 năm chiến sự (Ảnh: Reuters).

Một quan chức Liên hợp quốc cho biết hôm 14/10 rằng các quốc gia châu Âu, Ả rập, Canada và Mỹ dường như sẵn sàng đóng góp vào khoản kinh phí ước tính 70 tỷ USD cần thiết để tái thiết Dải Gaza.

Ông đồng thời nói thêm rằng cuộc chiến kéo dài 2 năm tại đây đã tạo ra lượng đống đổ nát tương đương 13 lần kim tự tháp Giza ở Ai Cập. Kim tự tháp Giza là công trình cổ đại lớn nhất ở Ai Cập, có thể tích khoảng 2,6 triệu m³ và nặng hàng chục triệu tấn đá.

Ông Jaco Cilliers, một quan chức của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), cho biết cuộc chiến của Israel chống lại Hamas đã tạo ra ít nhất 55 triệu tấn đống đổ nát, và có thể phải mất hàng thập niên để Gaza phục hồi hoàn toàn.

“Chúng tôi đã nhận được những tín hiệu rất tích cực từ nhiều đối tác, trong đó có các nước châu Âu và Canada, về thiện chí hỗ trợ”, ông nói trong một cuộc họp báo, đồng thời cho biết Mỹ cũng đang tham gia thảo luận.

Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực tại Gaza, một số lượng lớn người Palestine đã quay trở lại đống hoang tàn mà họ từng gọi là nhà ở vùng ven biển này.

Những khu vực rộng lớn của Gaza đã bị san phẳng thành vùng đất hoang do các cuộc oanh kích của Israel trong 2 năm qua, khiến khoảng 68.000 người thiệt mạng, theo cơ quan y tế Gaza.

Phần lớn sự tàn phá tập trung tại thành phố Gaza, nơi diễn ra những trận chiến khốc liệt nhất. Khoảng 83% các công trình xây dựng tại đây đã bị hư hại, theo Trung tâm Vệ tinh Liên hợp quốc.

UNDP cho biết họ đã dọn dẹp khoảng 81.000 tấn đống đổ nát tại Dải Gaza và vẫn đang tiếp tục công việc này.

Israel mở chiến dịch tấn công sau khi lực lượng do Hamas dẫn đầu tấn công nước này vào ngày 7/10/2023, khiến 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin, theo thống kê của Israel.

Dưới thỏa thuận ngừng bắn, Hamas đã phóng thích những con tin Israel còn sống cuối cùng khỏi Gaza vào ngày 13/10, và Israel cũng đã thả nhiều người Palestine bị giam giữ, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 năm.