Châu Âu "cân não" thuyết phục ông Trump từ bỏ ý định sáp nhập Greenland

Đảo Greenland (Ảnh: Telegraph).

Telegraph đưa tin, Anh đang tiến hành các cuộc thảo luận với các đồng minh châu Âu về việc triển khai một lực lượng quân sự tới Greenland nhằm tăng cường bảo vệ khu vực Bắc Cực.

Các chỉ huy quân sự đang xây dựng kế hoạch cho một sứ mệnh tiềm năng trên hòn đảo này, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ cho biết ông muốn sáp nhập hòn đảo vì lý do an ninh.

Trong những ngày gần đây, các quan chức Anh đã gặp gỡ đối tác từ các quốc gia bao gồm Đức và Pháp để bắt đầu công tác chuẩn bị. Các kế hoạch, hiện vẫn ở giai đoạn rất sớm, có thể bao gồm việc triển khai binh sĩ Anh, tàu chiến và máy bay nhằm bảo vệ Greenland trước những đối thủ tiềm tàng.

Các quốc gia châu Âu dường như hy vọng rằng việc gia tăng đáng kể sự hiện diện tại Bắc Cực sẽ thuyết phục ông Trump từ bỏ tham vọng sáp nhập hòn đảo có vị trí chiến lược này.

Điều đó sẽ cho phép ông Trump tuyên bố một chiến thắng với dư luận trong nước bằng cách lập luận rằng châu Âu đang gánh nhiều hơn chi phí cho việc bảo đảm an ninh khu vực Đại Tây Dương.

Trước đó, Mỹ tuyên bố đang thảo luận các phương án để kiểm soát Greenland, bao gồm biện pháp quân sự. Đây là một hòn đảo tự trị nhưng về mặt lãnh thổ thuộc Đan Mạch, một thành viên NATO. Ông Trump viện dẫn lo ngại rằng các đối thủ của Mỹ sẽ kiểm soát được hòn đảo nếu ông không hành động.

Cả Đan Mạch và Greenland đều phản đối đề xuất của ông Trump. Trong khi đó, các nước châu Âu đã đồng loạt phát đi tuyên bố khẳng định Greenland thuộc về người dân của hòn đảo. Tuyên bố cũng nhấn mạnh "chỉ Đan Mạch và Greenland, và không bên nào khác, có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland”.

Greenland cũng giàu tài nguyên thiên nhiên, bao gồm đồng, niken và các khoáng sản đất hiếm, có vai trò then chốt đối với công nghệ hiện đại.

Các nguồn tin trong chính phủ Anh cho biết Thủ tướng Keir Starmer coi mối đe dọa từ các đối thủ của NATO trong khu vực là “cực kỳ nghiêm trọng” và đồng ý rằng cần phải có hành động để răn đe.

“Các cuộc thảo luận trong NATO về việc củng cố an ninh khu vực vẫn đang tiếp diễn, và chúng tôi sẽ không đi trước những thảo luận đó, nhưng Anh đang làm việc với các đồng minh NATO để thúc đẩy nỗ lực tăng cường răn đe và phòng thủ ở Bắc Cực", nguồn tin nhấn mạnh.

Việc Mỹ kiên quyết theo đuổi lãnh thổ này đã đẩy NATO vào tình thế căng thẳng nội bộ. Các quan chức Anh cho biết Lực lượng Vũ trang nước này đã chuẩn bị cho vai trò lớn hơn trong an ninh Bắc Cực.

Công tác chuẩn bị bao gồm việc các đơn vị đặc nhiệm và tàu của Hải quân Hoàng gia tham gia cuộc tập trận Joint Viking năm ngoái, một cuộc diễn tập chung của NATO tại Na Uy trong điều kiện nhiệt độ dưới 0.

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh cho biết: “Anh cam kết làm việc với các đồng minh NATO để tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ của NATO tại Bắc Cực.”