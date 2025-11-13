Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm đối phó lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á

Cảnh sát Campuchia đột kích một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Preah Sihanouk (Ảnh: Facebook).

Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo thành lập một “Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo” nhằm chống lại làn sóng gian lận đầu tư tiền điện tử do các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động tại Đông Nam Á điều hành.

Các mạng lưới tội phạm này vận hành từ các khu phức hợp tại Campuchia, Lào và Myanmar, nơi nguồn thu từ hoạt động lừa đảo có thể chiếm gần một nửa GDP địa phương ở một số khu vực.

Nạn nhân tại Mỹ thường bị dụ chuyển tiền vào các trang web và ứng dụng tiền điện tử giả mạo, được đăng ký với các công ty Mỹ, trước khi số tiền bị rửa ra nước ngoài.

Đầu tuần này, Thái Lan đã dẫn độ một người gốc Trung Quốc mang quốc tịch Campuchia theo yêu cầu của Bắc Kinh, do người này bị cáo buộc dính líu đến các hoạt động lừa đảo nói trên.

Công tố viên liên bang Jeanine Pirro nhấn mạnh vai trò của những người gốc Trung Quốc hoặc công dân Trung Quốc trong các mạng lưới này, nhiều người trong số họ đã bị trục xuất khỏi Trung Quốc đại lục trong bối cảnh Bắc Kinh siết chặt hoạt động cờ bạc và lừa đảo trực tuyến.

“Đây thực sự là một cuộc chuyển giao tài sản từ tầng lớp trung lưu Mỹ sang tay các băng đảng tội phạm có tổ chức, biến nó trở thành vấn đề an ninh quốc gia và an ninh nội địa”, bà Pirro nói.

Lực lượng đặc nhiệm sẽ nhắm vào hạ tầng cơ sở tại Mỹ hỗ trợ cho các vụ lừa đảo, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ Internet và tài khoản mạng xã hội mà kẻ gian sử dụng, đồng thời phối hợp với các công ty Mỹ để cắt đứt quyền truy cập của các trung tâm lừa đảo ở nước ngoài.

Chiến dịch có sự tham gia của Văn phòng Công tố Quận Columbia, Cục Hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ, cùng với Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Mật vụ Mỹ.

Lực lượng này đã tịch thu và sung công hơn 400 triệu USD tiền điện tử, và đang tiến hành thủ tục tịch thu bổ sung 80 triệu USD khác để hoàn trả cho các nạn nhân.

Tháng 10, ông Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Group của Campuchia, bị Mỹ truy tố vì điều hành một “đế chế gian lận mạng khổng lồ”, dẫn đến việc thu giữ lượng Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD. Đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử theo tuyên bố của các công tố viên Mỹ.

Trong khi đó, chính quyền quân sự Myanmar cho biết họ đã bắt giữ hàng nghìn người nước ngoài trong năm nay vì bị cáo buộc có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến. Myanmar đồng thời lên kế hoạch phá dỡ hơn 600 tòa nhà có liên quan đến các hoạt động này.

Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Than Swe cho biết, các băng nhóm đang nhận hỗ trợ về Internet, điện và dịch vụ tài chính từ các nước láng giềng. Do vậy, ông kêu gọi tăng cường hợp tác xuyên biên giới để chống tội phạm xuyên quốc gia một cách hiệu quả.