Cảnh báo cứng rắn của Iran sau khi UAE bị tấn công tên lửa dồn dập

Khói bốc lên tại khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah tại UAE sau đòn tập kích của UAV (Ảnh: Reuters).

Bộ chỉ huy quân sự liên hợp Khatam al-Anbiya của Iran ngày 5/5 tuyên bố lực lượng vũ trang Iran không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái nào vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong những ngày gần đây.

“Nếu có bất kỳ hành động nào được thực hiện, chúng tôi sẽ thông báo một cách chắc chắn và rõ ràng. Báo cáo của Bộ Quốc phòng (UAE) bị bác bỏ hoàn toàn và không có cơ sở”, Bộ chỉ huy Iran tuyên bố.

Bộ chỉ huy Iran cũng cảnh báo nếu bất kỳ hành động nào được thực hiện nhằm vào Iran từ lãnh thổ UAE, Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ.

“Nếu bất kỳ hành động nào được thực hiện từ lãnh thổ UAE nhằm vào các đảo, cảng hoặc bờ biển của Iran, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ và đáng tiếc”, người phát ngôn của bộ chỉ huy quân sự Iran cảnh báo.

Bộ chỉ huy Iran cũng kêu gọi các quan chức UAE không cho phép UAE trở thành “nơi trú ẩn” cho lực lượng và thiết bị của Mỹ và Israel, lập luận rằng vai trò như vậy sẽ bị coi là sự phản bội đối với thế giới Hồi giáo.

Tuyên bố cho biết “sự kích động, cáo buộc và đóng vai nạn nhân” sẽ không giải quyết được tranh chấp và chỉ làm xáo trộn tình hình. Tuyên bố của Bộ chỉ huy Iran cho biết thêm rằng sự kiềm chế mà Iran tuyên bố cho đến nay xuất phát từ mối lo ngại về “an ninh và phúc lợi” của người Hồi giáo sống tại UAE.

Bộ chỉ huy của Iran cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo UAE xem xét lại sự liên minh của họ với Mỹ và Israel.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 4/5 cáo buộc Iran tấn công nước này bằng một loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV), đốt cháy một nhà máy lọc dầu ở vùng Fujairah phía đông và làm bị thương 3 công dân Ấn Độ.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết các hệ thống phòng không đã “đánh chặn” 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 4 máy bay không người lái được phóng từ Iran.

Bộ Quốc phòng UAE cũng tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh và chủ quyền của UAE và cảnh báo rằng họ có “quyền đáp trả đầy đủ và hợp pháp” đối với các cuộc tấn công của Iran.

Đây là những cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào UAE kể từ khi Iran và Mỹ đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8/4.

Cuộc tấn công ở UAE xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động chiến dịch mới nhằm hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt ra khỏi eo biển Hormuz, huyết mạch năng lượng toàn cầu nhưng bị đóng cửa phần lớn kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Iran ngày 5/5 chính thức khởi động một cơ chế mới để quản lý giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz chiến lược. Các tàu phải điều chỉnh hoạt động theo khuôn khổ này và xin giấy phép quá cảnh trước khi đi qua eo biển Hormuz, một trong những huyết mạch vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.