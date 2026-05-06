Binh sĩ Ukraine trong một hầm ngầm (Ảnh minh họa: Skynews).

Sau một tháng giao tranh ác liệt tại thành phố Konstantinovka (Kostiantynivka), quân đội Nga (RFAF) đã kiểm soát làng Ilyinovka và đang tiến về phía bắc làng Rusyn Yar, trong khi quân đội Ukraine (AFU) cố gắng phản công nhằm làm suy yếu sức mạnh hỏa lực của đối phương từ "Núi Sa hoàng".

Theo kênh Military Analytics của Ukraine, việc kiểm soát Ilyinovka là một thắng lợi chiến thuật quan trọng của quân đội Nga tại thành phố, nơi cuộc chiến đã "đóng băng" suốt 2 năm qua.

Bản đồ của Deep State, kênh phân tích có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), cho thấy "vùng xám" ở Stepanivka đang mở rộng nhanh chóng, báo hiệu những thay đổi đáng kể trên chiến trường.

Tình báo Ukraine tiết lộ, quân đội Nga đang tập trung lực lượng lớn, với nhiều nhóm đặc công và trinh sát luồn sâu hoạt động tích cực để xác định các trung tâm điều khiển UAV của AFU. Trang tin quân sự Muchnoy của Ukraine nhận định, dù tình hình bề ngoài có vẻ ổn định, nhưng "công tác chuẩn bị chiến đấu của RFAF đang được bí mật tiến hành".

Cận chiến khốc liệt dưới lòng đất

Các mục tiêu trọng điểm của Nga hiện là khu vực phía nam và trung tâm thành phố. Tuy nhiên, các đường hầm ngầm đang gây nhiều khó khăn cho hoạt động tiến công của Nga.

Chuyên gia quân sự Boroshnyanov của Deep State nhận định, lực lượng trinh sát luồn sâu và đặc nhiệm Nga có thể đã xâm nhập vào hệ thống phòng thủ ngầm của thành phố. Ông tiết lộ, bên dưới thành phố còn có một "thị trấn" ngầm với các lối đi và đường hầm chằng chịt, và RFAF đang áp dụng chiến thuật "độn thổ" giống như ở Avdiivka và Bakhmut.

Militarny Analytics cho biết, trước mối đe dọa tấn công của Nga, từ năm 2023, Ukraine đã xây dựng một hệ thống công sự ngầm phân nhánh, nhấn mạnh rằng những công trình này đã trở thành yếu tố then chốt trong việc phòng thủ thành phố.

Mạng lưới đường hầm và thông tin liên lạc ngầm này giúp binh sĩ Ukraine di chuyển bí mật và bảo đảm an toàn trước hỏa lực của Nga. Các công trình ngầm chính nằm trong khuôn viên nhà máy Ukrtsink, được xây dựng kiên cố với vật liệu thép lượn sóng đặc biệt và hệ thống thoát nước, thông gió, chống thấm đồng bộ, do các công ty công trình ngầm của NATO thiết kế.

Tương lai của Konstantinovka

Mặc dù được xây dựng với mục đích phòng thủ lâu dài, số phận của các công trình ngầm ở Konstantinovka có thể sẽ giống như tại thành phố Pokrovsk, nơi Ukraine đã không thể giữ vững.

Để đối phó, lực lượng Moscow đang tích cực nhắm mục tiêu bằng siêu bom FAB-3000, có trọng lượng tới 3 tấn. Các trận ném bom ồ ạt đã làm nhiều đường hầm ngầm bị sập, cùng với các vụ nổ do công binh Nga gây ra, khiến binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt và loại bỏ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại khu vực Donetsk, Dnipropetrovsk và Zaporizhia ngày 4/5. Moscow kiểm soát các vùng màu hồng và màu vàng, những khu vực xanh dương là nơi Kiev đã giành lại sau các cuộc phản công (Ảnh: ISW).

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) có trụ sở tại Mỹ, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. RFAF hiện kiểm soát một phần vùng ngoại ô và khu công nghiệp, đồng thời truy quét các cơ sở ngầm đã phát hiện. ISW nhận định, Konstantinovka chưa bị thất thủ là nhờ các hầm ngầm, giúp lực lượng phòng thủ Ukraine giữ vững vị trí trước pháo kích và tấn công bằng UAV FPV của Nga.

Một nhà quan sát chiến trường của Nga, biệt danh "Dark", bình luận: "Ở phía nam thành phố, quân đội Nga đã kiên trì tấn công, làm suy yếu đáng kể lực lượng phòng thủ của Ukraine và tiến sâu hơn vào thành phố cả từ phía Ivanopol và Berestok". Tình hình tương tự cũng diễn ra ở các khu vực phía đông và đông bắc, nơi có hệ thống phòng thủ ngầm, khiến tốc độ tiến công của RFAF chậm lại.

Tuy nhiên, chính vì có hầm ngầm, bộ binh Ukraine thực chất đang bị "đóng băng" trong mê cung dưới lòng đất, họ chỉ được tiếp tế bằng UAV hạng nặng vào ban đêm.

Toàn bộ khu vực trung tâm thành phố Konstantinovka vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU, nhưng đã bị UAV Nga biến thành "vùng chết". Cả RFAF và AFU đều sử dụng nhiều UAV, và các trung tâm điều khiển chính là mục tiêu bị cả hai bên săn lùng. Bộ binh Nga, Ukraine đều đang hành động hết sức thận trọng, và xe bọc thép ở Konstantinovka đã “hoàn toàn biến mất”.

Trọng tâm các cuộc tấn công của Nga vào Konstantinovka là bằng bom lượn có điều khiển và hỏa lực pháo binh cỡ nòng lớn, mục tiêu chủ yếu là phá hủy các công sự ngầm và ngăn chặn việc tiếp tế ban đêm bằng UAV cho lực lượng Kiev đồn trú trong thành phố.

Konstantinovka đang bị phong tỏa hoàn toàn, và mọi nỗ lực tiếp tế bằng xe robot của AFU đều bị chặn đứng gần như ngay lập tức. Rõ ràng đây là một trận chiến tiêu hao, trong đó thế chủ động dường như nghiêng về phía Nga.