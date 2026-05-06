Binh sĩ Ukraine bị thương trong chiến sự (Ảnh minh họa: AFP).

Mỹ phê duyệt bán 373,6 triệu USD vũ khí cho Ukraine

Kyiv Independent đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5/5 đã phê duyệt thương vụ bán thiết bị quân sự trị giá 373,6 triệu USD cho Ukraine.

Gói hàng đề xuất bao gồm hệ thống bom dẫn đường trực tiếp tầm xa (JDAM) và các thiết bị liên quan. Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ukraine đã yêu cầu 1.200 bộ phận dẫn đường JDAM KMU-572 và 332 bộ phận dẫn đường JDAM KMU-556, cùng với hệ thống ngòi nổ và một loạt thiết bị hỗ trợ, hậu cần và dịch vụ kỹ thuật. Nhà thầu chính sẽ là Boeing.

JDAM là một bộ dụng cụ dẫn đường chi phí thấp, chuyển đổi các loại bom rơi tự do thành vũ khí dẫn đường chính xác có khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hệ thống này kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính với hệ thống định vị GPS để tăng cường độ chính xác của các loại bom thông thường.

"Thương vụ được đề xuất này sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách tăng cường an ninh cho một quốc gia đối tác đóng vai trò quan trọng trong ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu", cơ quan này tuyên bố.

Thương vụ cũng sẽ "cải thiện khả năng của Ukraine trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách trang bị thêm cho nước này khả năng phòng không mạnh mẽ hơn để thực hiện các nhiệm vụ tự vệ và an ninh khu vực", tuyên bố chỉ rõ.

Việc phê duyệt diễn ra vài ngày sau khi Lầu Năm Góc công bố gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD cho Ukraine sau nhiều tháng trì hoãn và áp lực ngày càng tăng từ các nhà lập pháp Mỹ.

Nga sẵn sàng nã tên lửa Oreshnik vào Kiev

Kênh Military Summary đưa tin, Nga và Ukraine đã đồng loạt đưa ra "tối hậu thư", điều này dường như sẽ không dẫn đến kết quả tốt đẹp nào, và xung đột sẽ bùng phát dữ dội hơn nữa. Moscow đe dọa tấn công trung tâm thủ đô Kiev bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik nếu Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, đôi bên tham chiến đang tiến hành tập kích đường không quy mô lớn vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của nhau.

Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục cuộc tấn công quy mô lớn dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Dữ liệu hiện có chỉ ra rằng hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU) tại Sloviansk đã sụp đổ từ nhiều hướng cùng một lúc.

Trong khu vực Sloviansk, những dấu hiệu về việc RFAF giành được lãnh thổ ngày càng gia tăng. Đoạn video định vị địa lý xác nhận bộ binh Nga ở khu vực Psykarivka. Các cuộc tiến công liên quan đang tạo ra mối đe dọa tác chiến đối với Kryva Luka, nơi AFU ngày càng có nguy cơ bị bao vây chiến thuật.

Quân đội Nga triển khai 2 gọng kìm nhằm bao vây vị trí Ukraine gần Sloviansk (Ảnh: Military Summary).

Dọc biên giới, lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tấn công phối hợp vào làng Riasne. Cường độ tác chiến của RFAF báo hiệu một kế hoạch nhằm chọc thủng phòng tuyến đối phương. Đồng thời, có những thông tin lan truyền về việc các đơn vị Nga đã kiểm soát được Myropillia nhưng quân đội Ukraine sau đó đã công bố đoạn video có định vị địa lý từ phía đông ngôi làng cho thấy các đơn vị của họ ở đó. Do vậy, việc kiểm soát hoàn toàn vẫn chưa được xác nhận.

Quân đội Nga đã tăng cường áp lực lên Konstantinovka và tiến vào các quận nam - tây nam thành phố, theo kênh Readovka. Đối với Ukraine, đây không còn đơn thuần là trận chiến giành vùng ngoại ô nữa bởi lực lượng đồn trú phải dàn trải khắp khu vực đô thị, giữ vững các tòa nhà cao tầng và ngăn chặn việc bị chọc thủng phòng tuyến.

Việc Ukraine thất thủ ở Dolgaya Balka và Roskoshne có thể mở đường để quân đội Nga tiến dọc theo các hồ chứa, nơi mà AFU sử dụng các đập để cung cấp hậu cần bằng UAV vào Konstantinovka.

Một binh sĩ Nga sử dụng xẻng làm vật dụng tự vệ tạm thời chứng tỏ khả năng ứng biến linh hoạt trước các tình huống nguy hiểm (Video: Telegram).

Ukraine khiến nhà máy lọc dầu Kirishi của Nga ngừng sản xuất

Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ, tên lửa Flamingo của Ukraine đã tấn công một cơ sở sản xuất quân sự của Nga ở Cheboksary vào rạng sáng 5/5, như một phần của cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn nhắm vào một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, Kyiv Independent đưa tin.

Hình ảnh và video được người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội xác nhận một đám cháy lớn phát ra từ JSC VNIIR-Progress ở Cheboksary thuộc Cộng hòa Chuvash, một viện nghiên cứu nhà nước của Nga sản xuất các bộ phận vũ khí chính xác cao mà Moscow sử dụng để tấn công Ukraine.

Sau đó, ông Zelensky công bố video các vụ phóng tên lửa hành trình Flamingo dùng trong vụ tấn công vào nhà máy của Nga.

"Tên lửa Flamingo của Ukraine đã bay được quãng đường hơn 1.500km", ông Zelensky viết đồng thời nhấn mạnh, "Nga phải chấm dứt chiến tranh và chuyển sang ngoại giao thực sự. Chúng tôi đã đưa ra đề xuất của mình".

Truyền thông nhà nước Nga sau đó đưa tin vụ tấn công đã khiến 2 người thiệt mạng và 32 người bị thương.

Vào cuối buổi sáng 5/5, quân đội Ukraine cũng thực hiện một cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Kirishi, hay còn gọi là KINEF, một trong những nhà máy lọc dầu hàng đầu của Nga về sản lượng.

Thống đốc tỉnh Leningrad, Alexander Drozdenko, ban đầu báo cáo về một cuộc tấn công xảy ra tại một khu công nghiệp ở Kirishi, sau đó xác nhận rằng nhà máy lọc dầu là mục tiêu chính.

Hệ thống giám sát cháy rừng FIRMS của NASA dường như đã xác nhận tuyên bố từ ông Drozdenko, với nhiều đám cháy được báo cáo trong khu vực nhà máy lọc dầu. Ít nhất một bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội sau đó cho thấy khói bốc lên từ cơ sở này.

Nhà máy lọc dầu Kirishi đã ngừng hoạt động vào ngày 5/5 sau khi các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine làm hư hại 3 trong số 4 đơn vị chưng cất dầu thô của nhà máy, hai nguồn tin trong ngành nói với Reuters.

Các nguồn tin cho biết một số đơn vị phụ trợ cũng bị ảnh hưởng, và cho biết thêm rằng phạm vi thiệt hại toàn diện khiến việc đánh giá thời gian sửa chữa sẽ mất bao lâu trở nên khó khăn.

Nhà máy lọc dầu Kirishi là 1 trong 3 nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, với công suất chế biến hàng năm khoảng 20-21 triệu tấn dầu thô. Cơ sở này sản xuất hơn 6% tổng lượng dầu tinh chế của Nga, bao gồm nhiều loại sản phẩm dầu mỏ như nhiên liệu phục vụ quân đội nước này.

Các cuộc tấn công tại biên giới đang diễn ra ở đâu?

Theo hướng Burluk, các đơn vị Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở Vovchansk, hoạt động theo từng nhóm nhỏ trên một mặt trận rất dài, bao gồm cả bờ nam sông Vovchya, kênh Rybar đưa tin.

Quân đội Nga đang mở rộng vùng kiểm soát về phía nam Pokalyanoe, tiến qua các khu rừng và vành đai rừng liền kề tới Bely Kolodets. Phía nam Bochkovo, giao tranh đã nổ ra tại 3 khu dân cư: Karaichnoye, Volohovka và Chaykovka. Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn gần Okhrimovka.

Trên bờ bắc sông Vovchya, tình hình đang xấu đi đối với các đơn vị Kiev bị mắc kẹt giữa sông và biên giới. Họ đang bị đẩy lùi khỏi các khu rừng và mất dần vị trí.

Đọ súng vẫn tiếp diễn ở khu vực Zemlyanki, với các nhóm xung kích của Nga đang cố gắng tiến vào vùng lân cận Budarki. Một cuộc tấn công cục bộ có thể được xác nhận trên một khu vực rộng khoảng 13km, theo tiêu chuẩn hiện nay đây là một nỗ lực tiến công đáng kể.

Quân đội Nga tấn công quy mô lớn vào Kharkov, chiếm giữ thành công thêm nhiều vị trí, buộc lực lượng Ukraine phải rút lui (Ảnh: Rybar).

Xét đến việc AFU đã chuyển một số lực lượng từ Kupyansk sang hướng Burluk, dự kiến ​​sẽ có sự leo thang đáng kể về giao tranh và các cuộc phản công thường xuyên của lực lượng Kiev.

Dù vậy, chưa có dấu hiệu đột phá nào. Dọc theo tuyến Bely Kolodets - Prikolotnoye - Vol'shiy Burluk, Ukraine đã thiết lập một vành đai phòng thủ rộng. Trên thực tế, một khu vực phòng thủ kiên cố lớn vẫn còn nằm giữa vành đai này và biên giới, nơi giao tranh có thể kéo dài.

Một cuộc tấn công dọc theo bờ sông Seversky Donets xa hơn về hướng nam từ Verkhnyaya Pisarevka và Simonovka có vẻ khả quan hơn nhiều ở Burluk, và Bộ chỉ huy Kiev hiểu rõ điều này, đang tăng cường phòng thủ tại Bugayevka.

Ukraine phản công Belitske và Grishino, đánh bật quân đội Nga

Theo kênh Rybar, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại khu vực Dobropillia. Quân đội Ukraine đã phát động một loạt các cuộc phản công ở Belitske và giành lại quyền kiểm soát ít nhất một phần thị trấn, mặc dù lực lượng Moscow vẫn hiện diện ở vùng ngoại ô.

Hình ảnh về các cuộc tập kích bằng UAV Molniya vào các vị trí Ukraine tại một trạm biến áp phía nam thị trấn này đã xuất hiện trên mạng. Dựa trên các ăng-ten tiếp sóng được triển khai, mục tiêu không phải là một nhóm xâm nhập nhỏ của Ukraine, mà là một trung tâm điều khiển UAV đã được thiết lập, điều này có thể cho thấy sự mở rộng đáng kể vùng kiểm soát của lực lượng Kiev.

Tuy nhiên, tại phía nam Grishino, bằng chứng về sự tiến công của lực lượng Moscow đã lộ diện. Tại đó, một số cứ điểm trong các vành đai rừng phía nam đường sắt và đường cao tốc M-30 đã nằm dưới sự kiểm soát của lính xung kích Nga. Các cuộc tấn công ở đây bắt đầu từ cuối tháng 4 và đầu tháng 5.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillia ngày 5/5. Moscow đột phá trên nhiều hướng, Kiev ra sức ngăn chặn (Ảnh: Rybar).

Trước đây, AFU đã phát động các cuộc phản công quy mô lớn ở khu vực này, bao gồm cả những trận đột phá bằng xe bọc thép đến ngoại ô Pokrovsk. Việc tăng cường các vị trí của RFAF tại đây sẽ giúp bảo vệ thành phố khỏi các cuộc phản công tiếp theo.

Thỏa thuận ngừng bắn sắp tới vào ngày 8-9/5 làm tăng khả năng Ukraine phản công, cả ở đây và ở các khu vực khác. Trước khi thỏa thuận ngừng bắn này có hiệu lực, Kiev hoàn toàn có thể tìm cách tiến công và củng cố các vị trí mới trong thời gian ngừng bắn.