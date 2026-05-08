Nổ lớn hàng loạt ở Iran, Tehran bắn tên lửa vào 3 tàu chiến Mỹ

Một vụ nổ ở Tehran (Ảnh minh họa: Reuters).

Nổ lớn hàng loạt ở Iran

Truyền thông Iran đưa tin, một loạt vụ nổ đã xảy ra đêm 7/5, rạng sáng nay 8/5 tại thành phố duyên hải Bandar Abbas và đảo Qeshm.

Theo hãng tin Mizan, những tiếng nổ nghe thấy tại Qeshm là do các hệ thống phòng không đang đánh chặn một số máy bay không người lái nhỏ. Ít nhất 2 máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không Iran bắn hạ tại Bandar Abbas.

Hãng tin Tasnim dẫn lời các nguồn tin ẩn danh cho rằng Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) có thể đứng sau cuộc tấn công vào Qeshm để đáp trả cuộc tập kích mới đây của Iran, song thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Trong khi đó, Fox News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích vào cảng Qeshm và Bandar Abbas của Iran. Quan chức này khẳng định các cuộc không kích không đồng nghĩa với việc tái khởi động xung đột hay chấm dứt lệnh ngừng bắn đã được công bố vào ngày 7/4.

Cùng ngày, Iran đã kích hoạt các hệ thống phòng không tại thủ đô Tehran sau khi 2 tiếng nổ lớn vang lên ở đây.

Thành phố cảng Bandar Abbas nằm gần eo biển Hormuz, một trong những chiến trường chính hiện nay giữa Hải quân Mỹ và Iran. Tình hình quanh Hormuz leo thang đáng kể gần đây. Iran tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ ai đi qua tuyến đường thủy chiến lược này trừ khi có sự phối hợp với họ.

Iran bắn tên lửa nhằm vào 3 tàu khu trục Mỹ

Trong một diễn biến khác, Tasnim đưa tin, 3 tàu khu trục của Hải quân Mỹ gần eo biển Hormuz đã bị Iran nhắm mục tiêu. Tehran cho biết, động thái này nhằm trả đũa việc quân đội Mỹ tấn công một tàu chở dầu của Iran. Hôm 6/5, Hải quân Mỹ đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu của Iran sau khi tàu này cố gắng né tránh lệnh phong tỏa của Mỹ.

Bộ chỉ huy quân sự hỗn hợp cao cấp nhất của Iran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn khi nhắm mục tiêu vào 2con tàu tại eo biển Hormuz và tấn công các khu vực dân sự.

Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cho biết: Mỹ đã nhắm mục tiêu vào "một tàu chở dầu của Iran đang di chuyển từ vùng biển ven bờ gần Jask hướng về eo biển Hormuz, cũng như một con tàu khác đang tiến vào eo biển Hormuz gần cảng Fujairah của UAE".

"Cùng lúc đó, với sự hợp tác của một số quốc gia trong khu vực, họ đã thực hiện các cuộc không kích vào các khu vực dân sự dọc theo bờ biển Bandar Abbas, Sirik và đảo Qeshm”.

Người phát ngôn cho biết thêm rằng các lực lượng vũ trang của Iran đã đáp trả bằng cách tấn công các tàu quân sự Mỹ, “gây thiệt hại đáng kể cho các tàu này”.

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) cho biết, lực lượng Mỹ đã đánh chặn "các cuộc tấn công vô cớ từ phía Iran" và đáp trả bằng "các cuộc không kích tự vệ" khi các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

"Các lực lượng Iran đã phóng nhiều tên lửa, máy bay không người lái và xuồng nhỏ khi 3 tàu khu trục của Mỹ đi ngang qua tuyến đường thủy này. Không có khí tài nào của Mỹ bị trúng đạn", CENTCOM cho hay.

CENTCOM nói thêm rằng họ đã "loại bỏ các mối đe dọa đang nhắm đến và tấn công các cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm tấn công lực lượng Mỹ, bao gồm các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các vị trí chỉ huy và kiểm soát, cùng các điểm nút tình báo, giám sát và trinh sát".

Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang chờ đợi phản hồi từ phía Iran đối với một đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột giữa 2 nước, nhưng tạm thời sẽ để lại những vấn đề gây tranh cãi nhất như chương trình hạt nhân của Iran.