Mỹ kích hoạt sản xuất "vua không chiến" thế hệ mới F-47

Phiên bản đồ họa của tiêm kích thế hệ 6 (Ảnh: Không quân Mỹ).

Boeing đã bắt đầu sản xuất chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 6 F-47 đầu tiên cho Không quân Mỹ. Mục tiêu hiện nay của Mỹ là chiếc F-47 sẽ cất cánh lần đầu vào năm 2028.

Tổng Tham mưu trưởng Không quân, tướng David Allvin, đã cập nhật ngắn gọn về F-47 trong bài phát biểu khai mạc tại hội nghị Air, Space, and Cyber 2025 của Hiệp hội Lực lượng Không gian & Không quân.

Vào tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố rằng Boeing đã thắng thầu để chế tạo tiêm kích tàng hình trong chương trình "Thống trị trên không thế hệ kế tiếp" (NGAD).

NGAD còn bao gồm phát triển các máy bay không người lái Hợp tác Chiến đấu (CCA), cùng với động cơ máy bay tiên tiến, vũ khí, hệ thống tác chiến điện tử, cảm biến và nhiều hạng mục khác.

“Sau nhiều năm làm việc, hàng trăm giờ thử nghiệm, hàng nghìn người trong phòng thí nghiệm, Tổng thống đã công bố về F-47. Đó là nền tảng mà, cùng với tất cả các hệ thống NGAD khác, sẽ đảm bảo ưu thế trong tương lai của Mỹ", ông Allvin nói.

“Chúng ta phải đi nhanh. Tôi phải nói với các bạn, gần tới 2026 rồi. Đội ngũ cam kết để chiếc đầu tiên bay vào năm 2028. Trong vài tháng ngắn ngủi kể từ khi chúng tôi công bố, họ Boeing đã bắt đầu chế tạo nguyên mẫu đầu tiên. Chúng tôi sẵn sàng đi nhanh. Chúng ta phải đi nhanh", ông khẳng định.

Không quân trước đó chỉ nói rằng F-47 dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên trước khi nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Trump kết thúc, dự kiến vào tháng 1/2029.

Các chi tiết về chương trình F-47 và thiết kế của máy bay vẫn được bảo mật. Các hình ảnh minh họa hiện tại của tiêm kích chỉ mang tính chất mô tả, không phải là diện mạo chính thức của vũ khí này.

Không quân Mỹ cho biết F-47 được kỳ vọng tăng cường khoảng 25% về tầm hoạt động so với các chiến đấu cơ hiện nay của Mỹ.

F-47 nhiều khả năng sẽ có tính năng tàng hình ở mọi góc, bao gồm cả giảm đáng kể dấu hiệu hồng ngoại bên cạnh diện tích phản xạ radar thấp.

Các quan chức Không quân cũng nói về việc tiêm kích sẽ tận dụng hệ sinh thái NGAD, bao gồm khả năng điều khiển các UAV CCA trong tương lai.

Ngoài ra, Boeing đang tham gia tranh thầu chương trình F/A-XX của Hải quân, tiêm kích tác chiến trên tàu sân bay thế hệ tiếp theo.

Không quân Mỹ cho biết họ dự kiến sẽ mua ít nhất 185 chiếc F-47, phù hợp với tầm nhìn ban đầu coi máy bay này như vũ khí kế nhiệm F-22 Raptor.

Giá dự kiến của mỗi chiếc F-47 cũng chưa rõ, nhưng các dự báo trước đây đưa ra con số khoảng gấp 3 lần giá trung bình của F-35 Joint Strike Fighter, có thể trên 300 triệu USD.

Ông Allvin nhấn mạnh rằng F-47 chỉ là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa để đảm bảo Không quân Mỹ duy trì lợi thế trước bất kỳ đối thủ tiềm năng nào.

Trước đó, ông Allvin cho hay F-47 sẽ có tầm bay xa hơn đáng kể, khả năng tàng hình tiên tiến hơn và dễ bảo trì hơn so với F-22.

"So với F-22, F-47 sẽ có chi phí thấp hơn, linh hoạt hơn trước các mối đe dọa trong tương lai, và chúng ta sẽ có nhiều F-47 hơn trong biên chế", ông Allvin nói.