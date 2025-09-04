Vì sao F-22 trở thành "sát thủ không chiến" đình đám của Mỹ?

Ngoại hình của Raptor đặc trưng bởi thân nghiêng, đuôi cánh đôi, các chi tiết bề mặt sắc nét và lớp vỏ hấp thụ sóng radar màu vàng ánh kim. Đây đều là những cải tiến giúp chiến đấu cơ này gần như vô hình trên radar đối thủ, thậm chí có thể ẩn mình khỏi các hệ thống tìm kiếm hồng ngoại.

Vì sao F-22 trở thành "sát thủ không chiến" hàng đầu của Mỹ?

Công nghệ Super Cruise với 2 động cơ Pratt & Whitney F119 cho phép F-22 đạt vận tốc 2.800km/h mà không cần đốt để tăng lực, trong khi vẫn duy trì được khả năng tàng hình. Cùng với đó là hệ thống lực đẩy vector linh hoạt giúp máy bay cơ động ngay cả ở góc tấn công trên 60 độ gần như thẳng đứng.

Chiến đấu cơ F-22 Raptor do hãng Lockheed Martin chế tạo (Ảnh: National Interest).

F-22 mang theo nhiều vũ khí tiên tiến được bố trí tại 3 khoang bên trong thân: tên lửa tầm trung AIM-120D AMRAAM, tên lửa tầm ngắn AIM-9X, cùng pháo M61A1 Vulcan 20mm. Ngoài ra, Raptor còn có khả năng sử dụng các loại bom dẫn đường chính xác như GBU-32 JDAM và GBU-39 SDB, cho phép phá hủy các mục tiêu kiên cố với độ chính xác cao.

Khác với hầu hết các chiến đấu cơ hiện đại vốn gắn tên lửa dưới cánh, hệ thống khoang vũ khí của F-22 được đặt bên trong thân máy bay. Thiết kế này giúp giảm tối đa diện tích phản xạ radar, từ đó duy trì khả năng tàng hình ngay cả khi mang đầy tải hỏa lực.

Dù được coi là tiêm kích chiếm ưu thế trên không mạnh nhất từng chế tạo, F-22 đang sớm bước vào giai đoạn loại biên để nhường chỗ cho chương trình Next Generation Air Dominance (NGAD).

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí quá cao, với mỗi giờ bay tốn khoảng 70.000 USD và yêu cầu bảo trì phức tạp do lớp phủ tàng hình. Bên cạnh đó, thiết kế từ những năm 1990 khiến F-22 hiện thiếu nhiều công nghệ tối tân, khiến việc nâng cấp bị đánh giá là kém hiệu quả so với phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới.

Tố Uyên