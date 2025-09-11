Mỹ không muốn cô lập kinh tế Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình One America News Network ngày 10/9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance mô tả các dự án hợp tác với Nga là “một trong những phần thưởng” mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đưa ra trong nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Cách tiếp cận này trái ngược với các lãnh đạo Tây Âu, những người muốn cắt đứt quan hệ thương mại với Nga với lập luận rằng nhiều thập kỷ phụ thuộc vào năng lượng của Moscow là một sai lầm chiến lược.

“Tổng thống đã rất thẳng thắn với cả giới chức châu Âu và Nga rằng ông không thấy lý do gì để chúng ta phải cô lập Nga về kinh tế, trừ khi xung đột tiếp tục”, ông Vance nói.

Ông nhấn mạnh, Nga sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn, dù các bên khác có thích hay không, và “một khi giải quyết được cuộc xung đột thông qua ngoại giao, hòa bình, Mỹ có thể có mối quan hệ kinh tế rất hiệu quả với cả Nga và Ukraine”.

Phó Tổng thống Vance cho rằng tăng trưởng kinh tế chung có thể là “bảo đảm tốt nhất cho hòa bình lâu dài”.

Ông Vance đối chiếu quan điểm của Tổng thống Trump với chính quyền tiền nhiệm Joe Biden mà theo ông là đã đổ nguồn lực Mỹ vào Ukraine trong khi không có bất kỳ kế hoạch rút lui thực sự nào.

Các quan chức Nga cũng nhấn mạnh lợi ích từ việc tái hợp tác với Mỹ. Tổng thống Vladimir Putin cho biết các doanh nghiệp Nga có cả vốn lẫn công nghệ để thực hiện các dự án hợp tác sinh lợi, bao gồm khai thác khí đốt tại Alaska và Bắc Cực, nếu Washington sẵn sàng cấp phép chính trị.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump mới đây cũng cảnh báo ông sẵn sàng thực hiện "giai đoạn 2" trừng phạt Nga nếu các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Ukraine tiếp tục trì trệ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng tuyên bố Washington sẵn sàng hợp tác với châu Âu để áp đặt thêm các lệnh trừng phạt và thuế quan thứ cấp nhằm gây áp lực lên nền kinh tế Nga.

"Chúng tôi đã chuẩn bị để gia tăng sức ép lên Liên bang Nga nhưng chúng tôi cần các đối tác châu Âu cùng đồng hành", ông Scott Bessent nói.