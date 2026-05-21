Báo Mỹ: Iran khôi phục năng lực quân sự nhanh ngoài dự đoán

Năng lực UAV của Iran khôi phục nhanh hơn dự đoán (Ảnh: JP).

Năng lực quân sự Iran phục hồi nhanh ngoài dự đoán

Truyền thông Mỹ dẫn các đánh giá tình báo ngày 21/5 cho biết, Iran đã khởi động lại một số hoạt động sản xuất máy bay không người lái (UAV) trong 6 tuần ngừng bắn với Mỹ và Israel.

Đây là một dấu hiệu cho thấy nước này đang nhanh chóng tái thiết lập một số năng lực quân sự nhất định vốn đã bị suy giảm do các cuộc không kích của Mỹ - Israel.

Tình báo Mỹ chỉ ra rằng quân đội của Iran đang phục hồi nhanh hơn nhiều so với ước tính ban đầu.

Theo 4 nguồn tin am hiểu về tình báo, việc xây dựng lại các năng lực quân sự, bao gồm thay thế các tổ hợp tên lửa, bệ phóng và năng lực sản xuất cho các hệ thống vũ khí chủ chốt bị phá hủy trong cuộc xung đột hiện tại, đồng nghĩa với việc Iran vẫn là một mối đe dọa đáng kể đối với các đồng minh của Mỹ trong khu vực nếu Tổng thống Donald Trump tái khởi động chiến dịch ném bom.

Điều đó cũng đặt ra dấu hỏi đối với các tuyên bố của phía Mỹ về mức độ suy giảm năng lực quân sự của Iran do chiến dịch không kích của Mỹ - Israel gây ra. Tổng thống Trump từng tuyên bố, chiến dịch không kích đã phá hủy đáng kể năng lực quân sự của Iran và nước này có thể mất nhiều năm để khôi phục.

Trong khi thời gian để khởi động lại hoạt động sản xuất các thành phần vũ khí khác nhau là khác nhau, một số ước tính tình báo của Mỹ chỉ ra rằng Iran có thể khôi phục hoàn toàn năng lực tấn công bằng UAV chỉ trong vòng 6 tháng.

"Iran đã vượt qua tất cả các mốc thời gian phục hồi mà cộng đồng tình báo từng dự tính", quan chức Mỹ cho biết.

Các cuộc tấn công bằng UAV là một mối lo ngại đặc biệt đối với các đồng minh trong khu vực. Nếu các hành động thù địch tái diễn, Iran có thể phóng nhiều UAV hơn, để tiếp tục khai hỏa vào Israel và các quốc gia Vùng Vịnh vốn nằm hoàn toàn trong tầm bắn của hệ thống vũ khí này.

Yếu tố giúp Iran hồi phục nhanh

Một nguồn tin cho biết, Iran có thể xây dựng lại nhanh hơn nhiều so với dự kiến là nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ sự hỗ trợ của các đồng minh cho đến thực tế là Mỹ và Israel đã không gây ra nhiều thiệt hại như dự kiến.

Trong khi đó, theo các đánh giá tình báo gần đây của Mỹ, Iran cũng vẫn duy trì năng lực tên lửa đạn đạo, tấn công bằng UAV và phòng không bất chấp những thiệt hại nghiêm trọng do các cuộc không kích của Mỹ - Israel gây ra. Điều này có nghĩa là việc nhanh chóng xây dựng lại năng lực sản xuất quân sự không phải bắt đầu từ con số không.

Một người phát ngôn của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra bình luận.

Hồi tháng 4, truyền thông đưa tin, tình báo Mỹ đánh giá khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran đã sống sót sau các cuộc không kích của Mỹ. Một báo cáo gần đây đã nâng con số đó lên 70%, một phần là do lệnh ngừng bắn đang diễn ra đã cho Iran thời gian để đào bới các bệ phóng có thể đã bị chôn vùi trong các cuộc không kích trước đó.

Đánh giá tình báo của Mỹ có thể bao gồm cả các bệ phóng hiện tại không thể tiếp cận được, chẳng hạn những bệ phóng bị chôn vùi dưới lòng đất do các cuộc không kích nhưng chưa bị phá hủy.

Hàng nghìn UAV của Iran vẫn tồn tại, chiếm khoảng 50% năng lực UAV của nước này.

Tình báo cũng cho thấy một tỷ lệ lớn tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển của Iran vẫn còn nguyên vẹn, phù hợp với thực tế là Mỹ đã không tập trung chiến dịch không kích vào các tài sản quân sự ven biển của Iran.

Nói chung, các báo cáo tình báo gần đây của Mỹ cho thấy phần lớn rằng cuộc chiến đã làm suy giảm các năng lực quân sự của Iran, chứ không phá hủy chúng.

Các đánh giá tình báo gần đây của Mỹ chỉ ra, thiệt hại đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran có khả năng đã làm chậm khả năng phục hồi của nước này trong vài tháng, chứ không phải vài năm. Một phần cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran vẫn còn nguyên vẹn có thể đẩy nhanh hơn nữa mốc thời gian phục hồi một số năng lực nhất định.