Mỹ không có ý định đưa lực lượng đến Gaza

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: AFP).

“Chúng tôi không có kế hoạch đưa binh sĩ đến đó. Hiện chúng tôi đã có Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Chúng tôi đã có người ở khu vực đó. Họ sẽ giám sát các điều khoản của lệnh ngừng bắn. Họ sẽ giám sát để đảm bảo viện trợ nhân đạo được chuyển đến”, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với NBC News.

Phó Tổng thống Vance cũng cho biết các con tin Israel còn lại tại Dải Gaza có thể được trả tự do bất kỳ lúc nào.

Ông nói thêm Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch chào đón các con tin được trả tự do trong chuyến công du Trung Đông sắp tới.

Tổng thống Trump ngày 12/10 đã lên đường bắt đầu chuyến công du Trung Đông. Ông sẽ đến Israel, sau đó tới Ai Cập để chủ trì hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về chấm dứt xung đột Gaza. Với việc Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận giai đoạn đầu về chấm dứt xung đột, ông tuyên bố cuộc chiến Gaza chấm dứt.

Kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump được công bố ngày 29/9 gồm 20 điều khoản, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức với điều kiện các con tin phải được thả trong vòng 72 giờ.

Tài liệu này cũng đề xuất rằng Hamas và các nhóm vũ trang Palestine khác sẽ không được tham gia điều hành Dải Gaza, dù trực tiếp hay gián tiếp, mà quyền quản lý sẽ được chuyển giao cho một chính quyền kỹ trị đặt dưới sự giám sát quốc tế.