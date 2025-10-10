Mỹ có thể triển khai 200 binh sĩ giám sát ngừng bắn ở Gaza

Những người phụ nữ đi qua các tòa nhà bị phá hủy sau các trận tập kích ở Gaza (Ảnh: Reuters).

Hãng tin Reuters dẫn lời 2 quan chức cấp cao của Mỹ ngày 9/10 cho biết 200 binh sĩ Mỹ được triển khai sẽ là nòng cốt của lực lượng đặc nhiệm nhằm giám sát lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza, bao gồm đại diện từ quân đội Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và có thể cả Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ, "ban đầu sẽ triển khai 200 người trên thực địa”.

“Vai trò của ông sẽ là giám sát, theo dõi và đảm bảo không có vi phạm nào xảy ra", quan chức Mỹ cho biết thêm.

Các quan chức cho biết vị trí triển khai chính xác của các binh sĩ Mỹ vẫn chưa được quyết định. Tuy nhiên, họ sẽ xây dựng một trung tâm kiểm soát chung và hợp nhất các lực lượng an ninh khác. Các lực lượng này sẽ làm việc tại Dải Gaza để phối hợp với lực lượng Israel nhằm tránh các cuộc giao tranh.

Một quan chức khác cho biết Mỹ "không có ý định đưa quân vào Dải Gaza".

Các quan chức Mỹ kỳ vọng thỏa thuận về Gaza, sau khi được thực hiện, sẽ làm dịu căng thẳng trong khu vực và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về các thỏa thuận bình thường hóa giữa Israel và các quốc gia Ả rập.

Israel và phong trào Hamas ngày 9/10 đã ký một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù binh Chính phủ Israel đã phê chuẩn lệnh ngừng bắn với lực lượng Hamas, mở đường cho việc chấm dứt các hoạt động giao tranh ở Gaza trong vòng 24 giờ và trả tự do cho các con tin Israel bị giam giữ tại Gaza trong vòng 72 giờ sau đó.

Nội các Israel đã nhất trí với thỏa thuận này vào sáng sớm 10/10, khoảng 24 giờ sau khi các bên trung gian công bố thỏa thuận trả tự do cho các con tin Israel để đổi lấy tù nhân Palestine, trong giai đoạn đầu tiên của sáng kiến ​​do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 năm ở Gaza.

Người dân Israel và Palestine đều vui mừng sau khi thỏa thuận được công bố. Đây là bước tiến lớn nhất từ ​​trước đến nay nhằm chấm dứt cuộc xung đột khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng, đồng thời trao trả những con tin cuối cùng bị Hamas bắt giữ.

20 con tin Israel được cho là vẫn còn sống ở Gaza, trong khi 26 người được cho là đã chết, và số phận của 2 người vẫn chưa rõ.

Theo thỏa thuận, giao tranh sẽ chấm dứt, Israel sẽ rút một phần khỏi Gaza và Hamas sẽ trả tự do cho tất cả các con tin còn lại để đổi lấy hàng trăm tù nhân đang bị Israel giam giữ.

Các đoàn xe chở thực phẩm và viện trợ y tế sẽ được phép tiến vào Gaza để cứu trợ người dân khi nạn đói bùng phát. Hàng trăm nghìn người buộc phải tạm trú trong lều, sau khi lực lượng Israel phá hủy nhà cửa và san phẳng thành phố Gaza.

Khalil al-Hayya, một thủ lĩnh cấp cao của Hamas, tuyên bố, thỏa thuận vừa ký chính thức chấm dứt cuộc chiến ở Gaza, mở lại cửa khẩu chiến lược Rafah với Ai Cập, đồng thời bảo đảm việc Israel trả tự do cho toàn bộ phụ nữ và trẻ em Palestine đang bị giam giữ.