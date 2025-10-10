Israel bắt đầu rút quân khỏi Dải Gaza

Quân đội Israel di chuyển dọc hàng rào biên giới Israel-Gaza trong ngày 10/10 (Ảnh: Getty).

Trên thực địa, hàng nghìn người Palestine được nhìn thấy đang đi bộ từ phía nam Gaza về phía thành phố Gaza.

Một phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết quân đội vẫn sẽ hiện diện tại nhiều khu vực khác nhau của Gaza, đồng thời cảnh báo người dân tránh tiếp cận họ.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Israel Netanyahu lần đầu tiên công khai ngụ ý rằng không phải tất cả các con tin kiệt sức đang bị giam giữ tại Gaza đều có thể trở về. Ông cảm ơn Tổng thống Donald Trump và Mỹ đã giúp đảm bảo kế hoạch ngừng bắn.

Trong khi đó, thời hạn 72 giờ để trả tự do cho các con tin bị Hamas giam giữ đã bắt đầu. Gần 2.000 tù nhân và người Palestine bị giam giữ tại Israel sẽ được trả tự do theo thỏa thuận.

Theo kế hoạch dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump ​​sẽ thăm Israel vào ngày 13/10 tới, cảnh sát Israel cho biết trong một tuyên bố nêu rõ các biện pháp an ninh sẽ được thực hiện trong chuyến thăm.

Hàng nghìn cảnh sát, nhân viên Cảnh sát Biên phòng và tình nguyện viên sẽ được triển khai trong chuyến thăm của ông Trump, đơn vị phát ngôn của cảnh sát cho biết.

Các tuyến đường sẽ bị đóng cửa và máy bay, bao gồm cả máy bay không người lái, sẽ bị cấm bay qua sân bay Ben Gurion và Jerusalem.

Trong tuyên bố hôm 9/10, Tổng thống Trump cho biết sẽ "cố gắng thực hiện một chuyến đi" đến khu vực này để đánh dấu việc trả tự do cho các con tin bị giam giữ ở Gaza, sự kiện mà ông cho biết sẽ diễn ra vào ngày 13 hoặc 14/10.