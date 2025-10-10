Thủ lĩnh Hamas tuyên bố chấm dứt cuộc chiến với Israel

Ông Khalil al-Hayya, một thủ lĩnh cấp cao của Hamas (Ảnh: AFP).

Israel và phong trào Hamas ngày 9/10 đã ký một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù binh, đánh dấu bước đầu tiên trong sáng kiến hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài 2 năm ở Dải Gaza vốn làm chấn động toàn bộ Trung Đông.

Theo nội dung thỏa thuận, các hoạt động giao tranh sẽ chấm dứt, Israel rút một phần lực lượng khỏi Gaza, trong khi Hamas sẽ phóng thích toàn bộ 48 con tin còn lại để đổi lấy việc Israel trả tự do cho các tù nhân Palestine. Phía Hamas dự kiến sẽ phóng thích 20 con tin còn sống sau 72 giờ kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Khalil al-Hayya, một thủ lĩnh cấp cao của Hamas, tuyên bố, thỏa thuận vừa ký chính thức chấm dứt cuộc chiến ở Gaza, mở lại cửa khẩu chiến lược Rafah với Ai Cập, đồng thời bảo đảm việc Israel trả tự do cho toàn bộ phụ nữ và trẻ em Palestine đang bị giam giữ.

Ngoài ra, ông Hayya cho biết Israel sẽ trả tự do cho 250 người Palestine đang thụ án dài hạn trong các nhà tù Israel, cùng 1.700 người khác bị bắt kể từ khi xung đột bùng nổ ngày 7/10/2023.

Phát biểu trên truyền hình cuối ngày 9/10, ông cho biết, Hamas đã nhận được một số “bảo đảm” từ Washington và các bên trung gian khác rằng các hành động thù địch sẽ không tiếp diễn.

Theo ông Hayya, lực lượng Hamas tại Gaza “đã xử lý một cách có trách nhiệm với kế hoạch của Tổng thống Mỹ” và gửi phản hồi nhằm ngăn chặn đổ máu thêm.

“Mọi người đều khẳng định xung đột đã hoàn toàn kết thúc”, quan chức này nói, đồng thời cam kết sẽ phối hợp với tất cả các lực lượng dân tộc và Hồi giáo để hoàn tất các bước tiếp theo được nêu trong thỏa thuận.

Cuộc chiến Israel - Hamas khởi phát từ vụ tấn công của lực lượng Hamas vào lãnh thổ Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin. Chiến dịch quân sự sau đó của Israel đã khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng và biến Dải Gaza thành đống đổ nát, kéo theo thảm họa nhân đạo chưa từng có trong khu vực.

Phát biểu của thủ lĩnh Hamas đưa ra trong khi nội các Israel vẫn đang bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir nói trước khi bỏ phiếu rằng ông và đảng của mình sẽ phản đối kế hoạch hòa bình của ông Trump và sẽ rời khỏi chính phủ nếu Hamas được phép duy trì quyền kiểm soát Gaza. Ông cũng gọi việc thả tù nhân Palestine để đổi lấy con tin Israel là “cái giá không thể chấp nhận được” cho thỏa thuận này.

Các báo cáo trước đó cho biết, lực lượng Israel sẽ phải rút về một ranh giới được xác định trước trong vòng 24 giờ, để lại khoảng 53% diện tích Dải Gaza dưới quyền kiểm soát của Israel.