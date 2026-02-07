Mỹ - Iran đàm phán vấn đề duy nhất sau nhiều tuần căng thẳng

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và phái đoàn tháp tùng khởi hành đến địa điểm đàm phán tại Muscat, Oman ngày 6/2 (Ảnh: Reuters).

Vòng đàm phán đầu tiên giữa Iran và Mỹ trong năm nay đã diễn ra tại thủ đô của Oman vào ngày 6/2.

Theo các tuyên bố từ Iran và Oman, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ về tương lai chương trình hạt nhân của Iran đã kết thúc với một thỏa thuận rộng rãi về việc duy trì con đường ngoại giao và có thể sẽ có thêm các cuộc đàm phán trong những ngày tới.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ tại Oman chỉ tập trung vào vấn đề hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran Iran nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào về chương trình hạt nhân của Iran chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại “bình tĩnh”.

Ông Araghchi hoan nghênh việc nối lại đối thoại với Mỹ sau “8 tháng đầy biến động” và mô tả cuộc đàm phán kéo dài 8 giờ tại Oman, do Ngoại trưởng Oman làm trung gian, là một “khởi đầu tốt”.

Theo ông Araghchi, cả hai bên đều nhất trí về việc cần thiết phải tiếp tục các cuộc đàm phán.

Ông cho biết cách thức tiến hành các cuộc đàm phán sẽ được quyết định sau các cuộc tham vấn tại thủ đô hai nước.

Trong các cuộc đàm phán, phái đoàn Iran nhấn mạnh rằng phía Mỹ cần ngừng đe dọa và gây áp lực lên Tehran nếu muốn tiếp tục đối thoại.

Đây là cuộc đàm phán đầu tiên được tổ chức giữa Iran và Mỹ kể từ khi Washington và Israel tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân Iran năm ngoái.

Các cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman được Ngoại trưởng Oman, Badr al-Busaidi, làm trung gian trong các cuộc gặp riêng giữa hai bên. Phái đoàn Mỹ do đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, và con rể của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner, dẫn đầu.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, Đô đốc Brad Cooper, cũng có mặt. Điều này cho thấy Tổng thống Trump đã biến đòn bẩy quân sự của Mỹ thành một phần trọng tâm trong kho “vũ khí” ngoại giao.

“Các cuộc tham vấn tập trung vào việc tạo điều kiện thích hợp cho việc nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao và kỹ thuật, nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc đàm phán này và quyết tâm của các bên trong việc đạt được an ninh và ổn định lâu dài”, Ngoại trưởng Oman nêu rõ.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã leo thang kể từ khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6 năm ngoái. Căng thẳng ngày càng tăng nhiệt trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng khắp Iran vào cuối năm ngoái. Tehran cáo buộc Mỹ và Israel kích động tình trạng bất ổn tại Iran.

Trong những tuần gần đây, Washington đã triển khai một hạm đội do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đến Trung Đông, yêu cầu bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng phải hạn chế việc làm giàu uranium và hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.

Ngay sau khi cuộc đàm phán gián tiếp của Mỹ và Iran kết thúc tại Oman ngày 6/2, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 15 thực thể, 2 cá nhân và 14 tàu thuyền, cáo buộc họ có liên quan đến “hoạt động buôn bán bất hợp pháp dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu của Iran”.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết động thái này là một phần của “chiến dịch gây áp lực tối đa” do chính quyền của Tổng thống Donald Trump phát động.

Iran khẳng định chương trình của nước này hoàn toàn mang tính chất hòa bình. Washington đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran, khiến Iran dần giảm bớt việc tuân thủ và làm giàu uranium đến độ tinh khiết 60%.

Iran nói rằng quyền làm giàu uranium trên lãnh thổ Iran - một quyền được trao cho nước này trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 do cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đàm phán (nay đã bị hủy bỏ) - là không thể thương lượng.