Mỹ vạch "lằn ranh đỏ" với Iran trước thềm đàm phán

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn truyền thông hôm 4/2, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn là một mục tiêu chính sách hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ông cũng nói thêm rằng hành động quân sự vẫn là một lựa chọn nếu biện pháp ngoại giao thất bại.

“Tổng thống sẽ để ngỏ các lựa chọn, ông ấy sẽ nói chuyện với tất cả mọi người, đạt được những gì có thể thông qua các biện pháp phi quân sự. Nếu ông ấy cảm thấy quân sự là lựa chọn duy nhất, thì cuối cùng ông ấy sẽ chọn lựa chọn đó”, ông Vance nói.

Ông Vance đề cập đến những lo ngại về khả năng sa lầy quân sự, thừa nhận rằng Trung Đông có thể dẫn tới “vũng lầy”. Ông cho biết, chính quyền Tổng thống Trump “nhận thức rất rõ” về rủi ro đó và không có lợi ích gì trong việc lặp lại lịch sử của cuộc chiến Iraq.

Phó Tổng thống Vance nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực.

Những bình luận trên được đưa ra trước thềm đàm phán Mỹ - Iran. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ dự kiến diễn ra tại thủ đô Muscat của Oman vào khoảng 10h sáng 6/2, thay vì tại Thổ Nhĩ Kỳ như kế hoạch ban đầu.

Một quan chức vùng Vịnh cho biết các cuộc đàm phán có thể được một số quốc gia làm trung gian, dù Iran đã cho thấy họ muốn một khuôn khổ đối thoại song phương chỉ giới hạn giữa Washington và Tehran.

Theo các nguồn tin ngoại giao, dù đã nhất trí đàm phán, 2 bên vẫn bất đồng về việc Washington khăng khăng yêu cầu các cuộc đàm phán phải bao gồm kho tên lửa của Tehran, còn Iran tuyên bố chỉ thảo luận về chương trình hạt nhân của mình.

Những khác biệt trong những ngày gần đây về phạm vi và địa điểm tổ chức đàm phán đã làm dấy lên nghi ngờ liệu cuộc gặp có diễn ra và liệu Washington có thực hiện đe dọa hành động quân sự hay không.

Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa hành động quân sự chống lại Iran nếu nước này không nhượng bộ về chương trình tên lửa, hạt nhân. Mỹ đã điều hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông cùng với biên đội tàu sân bay, tiêm kích, máy bay do thám và máy bay tiếp dầu trên không.

Tổng thống Trump cho biết ông đã nghe thông tin Iran có thể đang tìm cách khởi động lại chương trình hạt nhân của mình. Ông cảnh báo, nếu điều đó xảy ra, Mỹ sẽ “đưa họ trở lại vạch xuất phát” và “làm lại công việc đó một lần nữa”.

“Họ đang nghĩ đến việc bắt đầu một cơ sở hạt nhân mới ở một khu vực khác của đất nước. Chúng tôi đã phát hiện ra điều đó. Tôi nói, nếu các vị làm vậy, chúng tôi sẽ làm những điều rất tệ với các vị”, ông Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC.

Iran đã lên án động thái tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ, đồng thời khẳng định các hoạt động hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình, không phải quân sự.

Trong bối cảnh Trung Đông căng thẳng, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo, Trung Đông như một bãi mìn đang chờ một phản ứng dây chuyền, và sự leo thang giữa Mỹ và Iran có thể kích hoạt điều đó.

“Iran là đối tác thân cận và là nước láng giềng của chúng tôi, chúng tôi quan tâm đến việc tình hình sẽ diễn biến ra sao. Càng đáng lo hơn vì nó không chỉ mang tính bùng nổ đối với riêng Iran, mà còn đối với toàn bộ Trung Đông và Trung Á. Có quá nhiều mìn được chôn ở đó, chỉ chờ bị kích hoạt bởi một bước chân vụng về”, ông nói.

Ông nhấn mạnh, Nga sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng nếu Mỹ, Iran có thể tìm ra một con đường hòa bình.