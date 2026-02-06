Tổng thống Trump vẫn để ngỏ phương án quân sự với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Phương thức ngoại giao luôn là lựa chọn hàng đầu của tổng thống trong mối quan hệ với các quốc gia trên toàn thế giới, dù đó là đồng minh hay đối thủ của chúng tôi”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên hôm 6/2 khi được hỏi về các cuộc đàm phán sắp tới với Iran.

Bà Leavitt nhắc lại lập trường của Tổng thống Donald Trump rằng “việc không duy trì năng lực hạt nhân là điều tổng thống đã nói rất rõ ràng” trong các yêu cầu đối với Iran.

Theo quan chức Nhà Trắng, mặc dù ngoại giao là lựa chọn ưu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ, nhưng ông vẫn để ngỏ các phương án quân sự với Iran.

"Tổng thống muốn xem liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không. Trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra, tôi muốn nhắc chính quyền Iran rằng tổng thống có nhiều lựa chọn khác ngoài ngoại giao, với tư cách là tổng tư lệnh của lực lượng quân đội hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới”, bà Leavitt nêu rõ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã khởi hành đến Oman để chuẩn bị cho cuộc đàm phán với phái đoàn Mỹ vào ngày 6/2.

Người phát ngôn của Ngoại trưởng Iran, Esmail Baghaei, cho biết Tehran sẽ tham gia “với mục tiêu đạt được sự hiểu biết công bằng, cùng có lợi về vấn đề hạt nhân”.

"Chúng tôi hy vọng phía Mỹ cũng sẽ tham gia vào quá trình này một cách có trách nhiệm, thực tế và nghiêm túc", người phát ngôn nói thêm.

Ông Araqchi dự kiến ​​sẽ gặp ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Trump, và ông Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn của tổng thống Mỹ.

Theo các nguồn tin ngoại giao, dù đã nhất trí đàm phán, 2 bên vẫn bất đồng về việc Washington khăng khăng yêu cầu các cuộc đàm phán phải bao gồm kho tên lửa của Tehran, còn Iran tuyên bố chỉ thảo luận về chương trình hạt nhân của mình.

Gần đây, Tổng thống Trump đã đe dọa hành động quân sự chống lại Iran nếu nước này không nhượng bộ về chương trình tên lửa, hạt nhân. Mỹ đã điều hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông cùng với biên đội tàu sân bay, tiêm kích, máy bay do thám và máy bay tiếp dầu trên không.

Tổng thống Trump cho biết ông đã nghe thông tin Iran có thể đang tìm cách khởi động lại chương trình hạt nhân của mình. Ông cảnh báo, nếu điều đó xảy ra, Mỹ sẽ “đưa họ trở lại vạch xuất phát” và “làm lại công việc đó một lần nữa”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuần này cho biết việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn là một mục tiêu chính sách hàng đầu của chính quyền Tổng thống Trump. Ông cũng nói thêm rằng hành động quân sự vẫn là một lựa chọn nếu biện pháp ngoại giao thất bại.

Phó Tổng thống Vance nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực.

Iran đã lên án động thái tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ, đồng thời khẳng định các hoạt động hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình, không phải quân sự.